А если там кость?

Галина Андриановна



Оксана ТИХАЯ

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По телефону женщина рассказала, что, обнаружив кость в куске, купленном как «мякоть», она отправилась на рынок. Сначала к продавцу, а потом и к администратору. Доказывать свою правоту было непросто. Ведь рынок работает без чеков, да и времени прошло больше недели.Администратор предложила выход: пересчитать покупку по цене 260 рублей за килограмм как не мякоть, а антрекот, и вернуть покупательнице разницу. Галина Андриановна не согласилась, потребовав вернуть ей все деньги. На её взгляд, купленное ею мясо не что иное, как суповой набор, который должен продаваться по гораздо меньшей цене. А значит, её как покупателя сознательно ввели в заблуждение.Специалисты Роспотребнадзора, куда обратилась за помощью женщина, посоветовали ей… самой найти производителей мясной продукции и потребовать с них компенсацию. По закону отвечать в данном случае должен продавец и та торговая точка, от которой он торгует.