.
,

А если там кость?


0

Вчера, 16:40
 Количество просмотров: 93
    

- В начале апреля я купила на рынке мякоть говядины по 320 рублей за килограмм, заплатив 682 рубля. Через неделю решила приготовить из неё обед. Разморозила и увидела внутри большую, почти килограммовую кость. Расстроилась до слез. Мне 79 лет, я не собака, чтобы грызть кости. Что мне теперь делать?
Галина Андриановна


По телефону женщина рассказала, что, обнаружив кость в куске, купленном как «мякоть», она отправилась на рынок. Сначала к продавцу, а потом и к администратору. Доказывать свою правоту было непросто. Ведь рынок работает без чеков, да и времени прошло больше недели.

Администратор предложила выход: пересчитать покупку по цене 260 рублей за килограмм как не мякоть, а антрекот, и вернуть покупательнице разницу. Галина Андриановна не согласилась, потребовав вернуть ей все деньги. На её взгляд, купленное ею мясо не что иное, как суповой набор, который должен продаваться по гораздо меньшей цене. А значит, её как покупателя сознательно ввели в заблуждение.

Специалисты Роспотребнадзора, куда обратилась за помощью женщина, посоветовали ей… самой найти производителей мясной продукции и потребовать с них компенсацию. По закону отвечать в данном случае должен продавец и та торговая точка, от которой он торгует.

Оксана ТИХАЯ

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан налетчик на цветочные павильоны
Уроженец Оренбурга обманывал ангарчан
Авария с коляской в Ангарске
Все новости категории

Спортивные новости
Ангарчанин завоевал три золотые медали на соревнованиях по авиамодельному спорту
«Серебро» на Кубке Сэнсэя в Тюмени
Назначен главный тренер «Байкал-Энергии»
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
178, 179 кв-л.
и поселок Старица
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Группе компании
"ОТ ФЕНЕЧКИ"
срочно требуется
творческий,
энергичный,
профессиональный
волшебник:
ПОВАР-КОНДИТЕР
т. 8-983-242-94-11

Происшествия
Закрывайте окна!
Вот пуля прилетела, и ага
Сбил и не сообщил
Все новости категории

Общество
Не зеваем!
Поедем помянуть
Поставьте реальную оценку!
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




baikalstars.ru

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Статей за Апрель 2017 (269)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (303)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru