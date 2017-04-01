Кто контролирует аптеки?

Ольга

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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Аптека – это магазин, который торгует лекарствами. В советские времена все аптеки были муниципальными, и цена на медикаменты была во всех одна. Сейчас большинство аптек в городе частные. Много лет жители 277, 278 кварталов жаловались, что у них в шаговой доступности нет ни одной аптеки. Предприниматели, занимающиеся фармацевтическим бизнесом, признавались нашей газете, что им район горгаза неинтересен, поскольку населения там живет немного, а значит, выручка будет небольшой. Так что место расположения аптеки в ценовой политике играет важную роль. Если рядом других аптек нет, то и цена будет выше.Из чего еще складывается цена на медикаменты? Главный показатель – закупочная цена. Основная масса ангарских аптек приобретает лекарства в лицензированных оптовых организациях, имеющих в Иркутске складские базы. Однако и там цена на одни и те же лекарства варьируется в зависимости от приобретаемого количества и сроков оплаты. Принцип прост: чем больше товара купил и чем раньше за него заплатил, тем меньшую цену за него платишь.Некоторые крупные аптечные сети, не желая переплачивать посредникам, заключают договоры на поставку медикаментов непосредственно с производителями. Стало быть, российские препараты у них реализуются по более низкой цене, чем у конкурентов.