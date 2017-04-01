Можно подешевле?

Светлана

Ольга КРАСНОВА

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Такая информация действительно размещена на официальном сайте Росавиации: с 1 апреля по 30 октября 2017 года открываются субсидируемые рейсы Иркутск - Санкт-Петербург, билеты на которые стоят всего 6300 рублей в одну сторону. Для сравнения: обычный авиабилет на рейс Иркутск - Санкт-Петербург стоит от 13500 рублей.Скидкой могут воспользоваться молодые россияне до 23 лет, пенсионеры (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их, а также сопровождающие детей-инвалидов. Росавиация выбрала авиаперевозчиков на разные направления. Перелет из Иркутска до Санкт-Петербурга три раза в неделю осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии».