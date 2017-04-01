Зачем мне это надо?

Артём



Ольга КРАСНОВА

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Дактилоскопия позволяет установить человека по отпечаткам пальцев (в том числе и по отпечаткам ладоней рук). Из года в год увеличивается количество ангарчан, которые добровольно проходят эту процедуру. По информации Светланы СМАГИ, старшего инспектора отдела по вопросам миграции УМВД России по Ангарскому городскому округу, за минувший год ее прошли более 500 человек. Однако надо признать, что массовой популярностью процедура не пользуется. Многие с опаской относятся к ней, считая, что это просто ни к чему. Многие просто боятся, что отпечатки могут быть использованы им во вред.Например, пошел пожилой человек в магазин, документов с собой не взял, по дороге ему стало плохо, увезли в больницу. Если в базе данных нет отпечатков его пальцев, родственникам придется побегать, чтобы его найти. А если он не может вспомнить свое имя и место жительства? А если человек одинок?