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Зачем мне это надо?


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Вчера, 16:51
 Количество просмотров: 68
    

- Оформлял паспорт, мне предложили пройти дактилоскопию, отказался. Зачем я добровольно буду откатывать свои пальчики? Чтобы попасть в базу данных полиции?
Артём


Зачем мне это надо?
Подать заявление о дактилоскопической регистрации можно не только по месту жительства, но и по месту фактического пребывания человека. При себе нужно иметь паспорт.

Дактилоскопия позволяет установить человека по отпечаткам пальцев (в том числе и по отпечаткам ладоней рук). Из года в год увеличивается количество ангарчан, которые добровольно проходят эту процедуру. По информации Светланы СМАГИ, старшего инспектора отдела по вопросам миграции УМВД России по Ангарскому городскому округу, за минувший год ее прошли более 500 человек. Однако надо признать, что массовой популярностью процедура не пользуется. Многие с опаской относятся к ней, считая, что это просто ни к чему. Многие просто боятся, что отпечатки могут быть использованы им во вред.

Каковы аргументы в пользу добровольного дактилоскопирования? Они есть. Например, пошел пожилой человек в магазин, документов с собой не взял, по дороге ему стало плохо, увезли в больницу. Если в базе данных нет отпечатков его пальцев, родственникам придется побегать, чтобы его найти. А если он не может вспомнить свое имя и место жительства? А если человек одинок?

Ольга КРАСНОВА

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