Как защититься?

Марина КУЗНЕЦОВА

Мария ИЛЬЮШКИНА

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Мы могли бы посоветовать отсидеться дома, но это нереально. Как отмечают специалисты областного Министерства здравоохранения, в нашем регионе активность клещей наблюдается с конца марта до конца октября, пик приходится на начало июня. В общем, весь теплый период дома не просидишь.В нынешнем году активность клещей началась раньше обычного. Первый укус был зарегистрирован 3 апреля. Сейчас с укусами клеща в медицинские учреждения Ангарска обратились уже девять человек. Троих из них клещи покусали в районе Савватеевского тракта, остальные обратились после посещения лесов в районе Стеклянки, Архиереевки, Тальян. Пока в клещах, которые были сданы на анализ, энцефалита и боррелиоза не обнаружено.Ежегодно с укусами клеща в медицинские учреждения Ангарского округа обращается более тысячи человек. Но далеко не каждый из укусивших клещей заражён. В прошлом году в стационар с диагнозом клещевой энцефалит были госпитализированы 5 человек, боррелиоз – около 20 человек. Но благодаря прививкам тяжёлых форм заболеваний не отмечено. Поэтому если вы часто посещаете лес, то самая эффективная мера защиты – прививка от клещевого энцефалита. Вы ещё успеваете это сделать. Главное – привиться не менее чем за 2 недели до планируемого выхода в лес. Прививку можно поставить в поликлинике по месту жительства.