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Как подсчитать?


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Вчера, 23:38
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- Полагаю, что сумма моей пенсия в этом году - 1 февраля и 1 апреля - была увеличена неправильно. Как это проверить?
Анастасия Петровна


Проверить правильность увеличения страховой пенсии довольно сложно, но если у вас есть желание, почему бы не попробовать?

По информации Марины КОЗЛОВОЙ, заместителя начальника ангарского управления Пенсионного фонда России, для этого нужно из суммы январской страховой пенсии по старости вычесть фиксированную выплату. Полученный результат делим на стоимость пенсионного коэффициента.

В результате мы определим количество индивидуальных пенсионных баллов, которые нужно умножить на их стоимость и прибавить новый размер фиксированной выплаты. Это и будет размер пенсии, подлежащий выплате с 1 февраля 2017 года.

Приведем пример. Допустим, в январе 2017 года вы получали пенсию по старости в размере 12580,02 рубля. Вычитаем из неё размер фиксированной выплаты - 4558,93 рубля, получаем 8021,09 рубля (12580,02 -4558,93). Полученный результат делим на стоимость пенсионного балла по состоянию на 31января 2017 года (74,27 рубля), чтобы определить количество ваших пенсионных баллов - 107,999 (8021,09: 74,27).

Ольга КРАСНОВА

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