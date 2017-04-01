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За что забрали?


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Вчера, 23:48
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- Я оставил свою машину на парковке для инвалидов возле «ДСК» и зашёл в магазин. А когда вышел, её эвакуировали за… неправильную парковку. Инспектор ГИБДД заявил: скажите спасибо, что не оштрафовал.
Валерий КОЗАКОВ, 62-летний инвалид 
I группы, автолюбитель


За что забрали?
Знак видно? Да, но оказалось, этого недостаточно.
Фото Николая СТЕРНИНА

- Когда я оставил машину на парковке, на переднее стекло со стороны салона поставил знак «Инвалид». Не заметить его инспектор просто не мог, - возмущается наш читатель.

Законодательством для инвалидов за рулём у нас предусмотрен ряд поблажек. Они же распространяются на тех, кто перевозит инвалида или ребёнка с инвалидностью. Так, например, на них не распространяется ряд запрещающих знаков, а на парковках возле медицинских, спортивных, развлекательных и торговых учреждений для них предусмотрены специальные места. Они ближе к самим учреждениям, шире и, самое главное, частенько свободны. И самый большой соблазн – парковки для инвалидов всегда бесплатные.  

- Бывает, что мошенники специально оформляют машины на инвалидов первой или второй группы. Чаще, конечно, просто незаконно крепят на авто знаки, - поясняет нашей газете инспектор по пропаганде ГИБДД Валерий Кириллов.

За такие ухищрения полагается штраф – 5 тысяч рублей. А если вы имеете право крепить на свой автомобиль специальный знак, то делать это должны по всем правилам. В ПДД чётко прописано, какой должен быть знак и где должен висеть. Так, знак «Инвалид» должен быть закреплён стационарно на переднем и заднем ветровых стёклах. То есть просто поставить и убрать, когда это душе угодно, не считается. А по просьбе инспектора ГИБДД водитель обязан предъявить ещё и документ, подтверждающий право льготы, – удостоверение инвалида. Если такового нет, инспектор имеет полное право забрать автомобиль на штрафстоянку, а сверху ещё и накинуть штраф.
отменяется.

Ольга КНЯЗЕВА

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