За что забрали?

Валерий КОЗАКОВ, 62-летний инвалид

I группы, автолюбитель

Ольга КНЯЗЕВА

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возмущается наш читатель.Законодательством для инвалидов за рулём у нас предусмотрен ряд поблажек. Они же распространяются на тех, кто перевозит инвалида или ребёнка с инвалидностью. Так, например, на них не распространяется ряд запрещающих знаков, а на парковках возле медицинских, спортивных, развлекательных и торговых учреждений для них предусмотрены специальные места. Они ближе к самим учреждениям, шире и, самое главное, частенько свободны. И самый большой соблазн – парковки для инвалидов всегда бесплатные.поясняет нашей газете инспектор по пропаганде ГИБДД Валерий Кириллов.За такие ухищрения полагается штраф – 5 тысяч рублей. А если вы имеете право крепить на свой автомобиль специальный знак, то делать это должны по всем правилам. В ПДД чётко прописано, какой должен быть знак и где должен висеть. Так, знак «Инвалид» должен быть закреплён стационарно на переднем и заднем ветровых стёклах. То есть просто поставить и убрать, когда это душе угодно, не считается. А по просьбе инспектора ГИБДД водитель обязан предъявить ещё и документ, подтверждающий право льготы, – удостоверение инвалида. Если такового нет, инспектор имеет полное право забрать автомобиль на штрафстоянку, а сверху ещё и накинуть штраф.отменяется.