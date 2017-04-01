Как застраховаться по ОСАГО без нагрузки?

Владимир Александрович



Зося БЕЛКИНА

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Так в советское время к дефицитному сервилату обязательно добавляли банку кабачковой икры. Если смотреть в корень, по правильному питанию, так правильно делали! Народ пыхтел, но брал. Сейчас-то уже, конечно, не взяли бы. Такая же ситуация и со страхованием.Еще недавно максимальная сумма по ОСАГО по одному случаю была в размере 120 тысяч рублей, сейчас 400 тысяч. С 28 апреля ситуация станет еще жарче. Пострадавшую машину должны будут обсчитать без учета износа деталей и отремонтировать только новыми деталями. Для автовладельцев это именины сердца, а вот для страховщиков – похоронный марш. Говорят, что некоторые серьезные страховые компании готовы вернуть лицензии по этому виду обязательного страхования, поскольку несут огромные убытки.Не секрет, в основном страховые компании живут за счет добровольных видов страхования. Отсюда и предложения, к ОСАГО отношения не имеющие, но позволяющие страховщикам свести концы с концами. Ситуация усугубляется толпой желающих отремонтировать старую машину за счет ОСАГО. Как? Этому россиян учить не надо, число мошенников, специально подставившихся в ДТП, растет не по дням, а по часам. Поэтому выдача полисов ОСАГО без дополнительной нагрузки, мягко говоря, не особо приветствуется. Что делать?