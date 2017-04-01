Сколько дали за «пошутил»?

Владимир



Елена Климова

Действительно, Кировский районный суд города Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 29-летнего Виктора НИЛОВА. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ («заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры Иркутской области.Суд установил, что 25 января 2017 года пьяный Нилов со своего мобильного телефона дважды звонил в полицию и сообщал о якобы готовящемся взрыве в здании центрального рынка Иркутска. Мужчина угрожал привести в действие взрывное устройство. В результате сотрудники полиции и спецслужб в срочном порядке прибыли на рынок, организовали эвакуацию покупателей и сотрудников и поиск взрывного устройства. Устройство не обнаружили, но довольно быстро установили личность автора звонка.За ложное сообщение о минировании суд назначил НиловуПриговор в законную силу еще не вступил.