Почему берут двойной налог?

- Осенью 2016 года, выйдя на пенсию, я уволилась из АНХК, получив выходное пособие - 248 тысяч 900 рублей. С этой суммы у меня вычли налог, а в марте 2017 года пришло уведомление АНХК, что до конца года мне необходимо заплатить еще один налог, который по сумме равен моей пенсии. Почему с выходного пособия берется двойной налог? Не возьмет ли АНХК оплату хотя бы одного на себя?
Галина Гавриловна
Как пояснила нашей редакции Марина ЛАЗАРЕВА, начальник налогового отдела АО «АНХК», в 2016 году, на момент увольнения Галины Гавриловны, действовал такой порядок: выходные пособия, выплачиваемые в рамках коллективного договора и не превышающие трехкратный размер средней месячной зарплаты работников, освобождались от обложения налогом на доходы физических лиц.
Налогом облагалась та сумма, которая превышала этот размер (письмо Минфина РФ от 16 июня 2016 г. № 03-04-06/35161). Так что с Галины Гавриловны действительно налог взяли, но не с полной суммы выходного пособия.
Теперь ситуация изменилась. 25 февраля 2016 года Конституционный Суд РФ вынес определение № 388-О, согласно которому выходные пособия, выплачиваемые работникам при прекращении трудового договора, не установленные трудовым законодательством, не освобождаются от налога на доходы физических лиц.
- Об этом изменении налоговые органы уведомили нефтехимическую компанию только через год - в феврале 2017 года. И поскольку АНХК не является налоговым агентом по отношению к уволенным работникам, обязанность по уплате налога на доходы физических лиц возложена непосредственно на налогоплательщиков (пункт 1 статьи 3 НК РФ). Компания известила об этом работников, получивших выходное пособие в 2016 году,
- поясняет Марина Лазарева.
Ольга КРАСНОВА
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