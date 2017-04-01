Почему берут двойной налог?

Галина Гавриловна

Ольга КРАСНОВА

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Как пояснила нашей редакции Марина ЛАЗАРЕВА, начальник налогового отдела АО «АНХК», в 2016 году, на момент увольнения Галины Гавриловны, действовал такой порядок:Налогом облагалась та сумма, которая превышала этот размер (письмо Минфина РФ от 16 июня 2016 г. № 03-04-06/35161). Так что с Галины Гавриловны действительно налог взяли, но не с полной суммы выходного пособия.Теперь ситуация изменилась. 25 февраля 2016 года Конституционный Суд РФ вынес определение № 388-О, согласно которому- поясняет Марина Лазарева.