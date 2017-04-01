Можно помочь?

- Очень плохо чувствую себя после авиаперелетов, тем более что они у нас такие длительные. Известны какие-нибудь способы улучшить самочувствие во время и после авиаперелета?
Светлана
Да уж, Иркутск действительно середина земли, куда бы ты ни собрался, начинать в большинстве случаев придется с Москвы, а это шесть часов в воздухе. Как лучше перенести смену часовых поясов? Выбирайте дневной рейс. Не принимайте снотворное
– оно сгущает кровь, что может быть опасно в полете, когда человек мало двигается.Обеспечьте себе комфорт
- приобретите и обязательно берите с собой в самолет надувную подушку-подголовник, беруши, повязку на глаза, носки. Обувь во время перелета лучше снять.Пейте как можно больше воды
и как можно меньше алкоголя. В салоне самолета пониженная влажность воздуха, что приводит к обезвоживанию. Алкоголь тоже обезвоживает организм.Не переедайте перед перелетом.
Если это возможно, лучше вообще отказаться от еды в самолете. Зато вскоре после приземления обязательно поешьте.
Не пренебрегайте лекарствами, содержащими мелатонин. Это гормон, регулирующий биоритмы. Чтобы добиться нужного эффекта, посоветуйтесь с врачом.Попробуйте освоить и применять в полете несколько полезных упражнений:
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