Почему не бесплатно?

Галина Васильевна

Светлана Алексеевна ЛИФЕРЕНКО, пенсионерка

Любовь Ивановна ОВОДОВА

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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Всё дело в том, что бесплатные проездные билеты для льготников и билеты за 30 рублей для пенсионеров действуют только в сезонных дачных маршрутах, которые будут ходить с 1 мая до 30 сентября (расписание напечатано в нашей газете за 20 апреля 2017 года, стр.11).Автобусы № 103, 105 и 203 круглогодичные. В них совершенно другие правила проезда: действует ЕСПБ по 150 рублей, проехать по нему можно 20 раз (по постановлению правительства Иркутской области № 521).Для удобства дачников параллельно с круглогодичными маршрутами с 1 мая в том же направлении пойдут сезонные.На Савватеевку – автобус № 117 (Ангарск – СНТ «Васюки»).На СНТ «Сибирская вишня» - автобус № 109 (Ангарск – СНТ «Родник»).На Архиереевку – автобус № 199.Вот в них-то и будут действовать все льготы.