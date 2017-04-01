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Почему не бесплатно?


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Вчера, 17:39
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- Мой муж ветеран труда, а я инвалид. Мы ездим на дачу на 203-м автобусе. Почему нам не положены бесплатные проездные на этот автобус? Сказали задать этот вопрос перевозчику. А где я его возьму?
Галина Васильевна


- Почему на автостанции мне не дали льготный проездной билет на 105-й маршрут? Я отстояла два часа, предъявила решение соцзащиты, а диспетчер меня развернула, ничего не поясняя.
Светлана Алексеевна ЛИФЕРЕНКО, пенсионерка


- У меня дача в СНТ «Сибирская вишня». Автобус № 116, который возил нас в прошлом году, отменили. Я попросила проездной на 103-й автобус. Я пенсионер по возрасту, нам проездные должны выдать за 30 рублей. Диспетчер сказала, что на этот автобус таких льгот нет. Ну и как нам ездить? За полную стоимость?
Любовь Ивановна ОВОДОВА


Всё дело в том, что бесплатные проездные билеты для льготников и билеты за 30 рублей для пенсионеров действуют только в сезонных дачных маршрутах, которые будут ходить с 1 мая до 30 сентября (расписание напечатано в нашей газете за 20 апреля 2017 года, стр.11).

Автобусы № 103, 105 и 203 круглогодичные. В них совершенно другие правила проезда: действует ЕСПБ по 150 рублей, проехать по нему можно 20 раз (по постановлению правительства Иркутской области № 521).

Для удобства дачников параллельно с круглогодичными маршрутами с 1 мая в том же направлении пойдут сезонные.
На Савватеевку – автобус № 117 (Ангарск – СНТ «Васюки»).

На СНТ «Сибирская вишня» - автобус № 109 (Ангарск – СНТ «Родник»).

На Архиереевку – автобус № 199.

Вот в них-то и будут действовать все льготы.

К сожалению, маршрут №203 будет ходить без сезонного дублёра.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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