.
,

Кому положено?


0

Вчера, 17:55
 Количество просмотров: 60
    

- Должен ли человек, проходящий лечение в дневном стационаре, выходить на работу? Положен ли ему больничный лист?
Галина Владимировна


Если пациент нетрудоспособен, но проходит лечение не в круглосуточном, а в дневном стационаре, больничный лист ему все равно положен. Решение об этом принимает лечащий врач. Он видит состояние пациента и понимает, способен ли человек выполнять работу или ему лучше соблюдать постельный режим.

Терапевты обычно интересуются, нужен ли человеку больничный. Время сейчас такое, что люди боятся потерять работу, поэтому стараются совмещать ее с лечением. Доктора идут им навстречу, если пациенты выполняют их назначения.

Однако если у пациента вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, то больничный ему выдадут, не задавая никаких вопросов. Грипп, ОРВИ и другие заболевания необходимо лечить изолированно, чтобы не заразить окружающих.

Галина ЛЕМЗЯКОВА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Похищенную сибирскую хаски вернули женщине-инвалиду
«Как не поссориться с законом…» на телеканале «АИСТ»
Задержан налетчик на цветочные павильоны
Все новости категории

Спортивные новости
Шагнули выше
Разбились на пары
Наши парни в сборной
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
178, 179 кв-л.
и поселок Старица
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Выживший
Был в шоке
Бревно с сюрпризом
Все новости категории

Общество
Получили стипендию губернатора
Зачем обрезали деревья?
Зачем в Сибири пять языков?
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




baikalstars.ru

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Статей за Апрель 2017 (361)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru