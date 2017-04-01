Кому положено?

Галина Владимировна

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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Если пациент нетрудоспособен, но проходит лечение не в круглосуточном, а в дневном стационаре, больничный лист ему все равно положен. Решение об этом принимает лечащий врач. Он видит состояние пациента и понимает, способен ли человек выполнять работу или ему лучше соблюдать постельный режим.Терапевты обычно интересуются, нужен ли человеку больничный. Время сейчас такое, что люди боятся потерять работу, поэтому стараются совмещать ее с лечением. Доктора идут им навстречу, если пациенты выполняют их назначения.Однако если у пациента вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, то больничный ему выдадут, не задавая никаких вопросов. Грипп, ОРВИ и другие заболевания необходимо лечить изолированно, чтобы не заразить окружающих.