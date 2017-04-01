Фото Николая Стернина



Ольга КНЯЗЕВА

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- Нет, опечатки нет. Сумма действительно огромная – 492 миллиона рублей. Никогда прежде таких денег ангарские дороги не видели. Большая часть, 430 миллионов, - это деньги федерального и областного бюджетов. Из местной казны выделено 60 миллионов рублей. На что будут потрачены эти деньги?С учётом качества, с которым его у нас проводят, можно сказать, что деньги просто закатают в асфальт. Уже следующей весной, это в лучшем случае, а вполне вероятно, что уже через пару месяцев ямы вернутся на прежние места. Секрет качественного ямочного ремонта, по всей видимости, утрачен безвозвратно.(это деньги, которые Ангарск получил в рамках комплексной программы развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации из федерального бюджета) уйдут на капитальный ремонт дорог. На эти средства планируют отремонтировать большими картами 9 улиц: Ленина, Московский тракт, Ворошилова, 40 лет Победы, Московскую, Коминтерна, Рыночную, Глинки и Октябрьскую. Ремонтировать будут не улицы целиком, а только самые убитые их участки. Обещают захватить бордюрный камень и тротуары.отремонтируют дороги к садоводствам «Зеленая поляна», «Васюки», «Радуга», «Родник», а также подъездные пути к посёлку Ключевая.