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Очепятка?


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Вчера, 18:12
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- Вы писали, что на содержание и обслуживание дорог в городе выделено полмиллиарда рублей. Неужели здесь нет опечатки? Уточните сумму!

Очепятка?
Судя по состоянию наших дорог даже в центре города, нам и 492 миллионов мало на их ремонт.
Фото Николая Стернина


- Нет, опечатки нет. Сумма действительно огромная – 492 миллиона рублей. Никогда прежде таких денег ангарские дороги не видели. Большая часть, 430 миллионов, - это деньги федерального и областного бюджетов. Из местной казны выделено 60 миллионов рублей. На что будут потрачены эти деньги?

6 миллионов уйдут на ямочный ремонт. С учётом качества, с которым его у нас проводят, можно сказать, что деньги просто закатают в асфальт. Уже следующей весной, это в лучшем случае, а вполне вероятно, что уже через пару месяцев ямы вернутся на прежние места. Секрет качественного ямочного ремонта, по всей видимости, утрачен безвозвратно.

163 миллиона (это деньги, которые Ангарск получил в рамках комплексной программы развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации из федерального бюджета) уйдут на капитальный ремонт дорог. На эти средства планируют отремонтировать большими картами 9 улиц: Ленина, Московский тракт, Ворошилова, 40 лет Победы, Московскую, Коминтерна, Рыночную, Глинки и Октябрьскую. Ремонтировать будут не улицы целиком, а только самые убитые их участки. Обещают захватить бордюрный камень и тротуары.

На 68 миллионов отремонтируют дороги к садоводствам «Зеленая поляна», «Васюки», «Радуга», «Родник», а также подъездные пути к посёлку Ключевая.


Ольга КНЯЗЕВА

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