Свидетели вне закона?

Лариса ДАВЫДОВА

Оксана ТИХАЯ

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Да, это правда. С 20 апреля деятельность организации «Свидетели Иеговы» в России запрещена. В нашем городе эта религиозная организация имела своих сторонников. Зал, который многие иеговисты посещали несколько раз в неделю, был спрятан от посторонних глаз на окраине города, в районе бывшего военторга, рядом с еще одним строящимся объектом религиозного назначения, церковью «Благодать».В мире насчитывается более 8 млн. последователей этой религиозной организации, в России их около 200 тысяч. Интересно, что в нашей стране общество «Свидетели Иеговы» зарегистрировано как религиозная организация, в США - как издательская, в Австрии – как общественная организация. В стране работали 395 местных отделений, которые теперь должны быть закрыты. Иск против «Свидетелей Иеговы» подало Минюст, отметившее, что организация неоднократно нарушала закон, в том числе распространяла экстремистские материалы. В ответ «Свидетели Иеговы» завалили суд встречными исками, требуя признать их жертвами политических репрессий.