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Где родился «Гражданин начальник»?


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Вчера, 04:49
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- Действительно ли артист Юрий СТЕПАНОВ родом из Тайтурки и его сестра живет в Усолье? Можете ли что-то рассказать о нем? Все-таки земляки!
Виктор Иванович


Юрий Степанов, снявшийся в 50 фильмах, но наибольшую известность получивший после «Гражданина начальника», в котором сыграл главную роль следователя областной прокуратуры Павла ПАФНУТЬЕВА, действительно наш земляк. Он родился в деревне Рысьево Черемховского района в семье учителя и агронома. Рос и учился в поселке Тайтурка Усольского района, где его отец был директором совхоза.

Где родился «Гражданин начальник»?
Кадр из фильма «Не надо печалиться».

Там, на сцене местного Дома культуры, и началась его актерская карьера. В ДК Юру Степанова привел друг, у которого там работали родители. Папа друга – тренер по боксу – учил мальчишек ловить рыбу, выживать в лесу, выслеживать зверя. А мама, одна из первых разглядевшая у мальчишки талант, вовлекла его в театральные постановки.

В 2005 году, когда фильм «Гражданин начальник» показывали по телевизору, Юрий Степанов с женой и сыном приезжали в Тайтурку к брату Николаю. С журналистами он общался не в родительском доме, а на руинах кирпичного здания. Никакой звездности! Обычный мужчина. Смотрел вокруг и с сожалением говорил:

- Развалили всё! А я ведь в этих цехах работал трактористом и получил свою первую зарплату.

Он признавался, что ему хочется отдохнуть и просто пообщаться с родными. Однако на улице ему не давали прохода. Одногодки рассказывали связанные с ним истории, каждая из которых начиналась словами: «А помнишь?» Пожилые обсуждали героев его фильмов. Пацаны глазели, не веря, что это прокурор из телевизора.

Где родился «Гражданин начальник»?
Открытие мемориальной доски.

Отец хотел, чтобы Юрий стал охотоведом. Однако тот в 16 лет уехал в Иркутск и поступил в театральное училище, которое окончил с красным дипломом. На выпускных экзаменах на него обратила внимание представитель театра Петра ФОМЕНКО и пригласила в Москву. Там наш земляк окончил режиссерский факультет ГИТИСа и работал в «Мастерской Петра Фоменко».

В кино впервые снялся в 90-м году. Многим зрителям запомнился по ролям Антипа ГЛЫМОВА из «Штрафбата», Кабана из «Жмурок», боцмана из «Первый после Бога».

Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото с сайта kinomania

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