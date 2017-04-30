Где родился «Гражданин начальник»?

Виктор Иванович

Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото с сайта kinomania

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Юрий Степанов, снявшийся в 50 фильмах, но наибольшую известность получивший после «Гражданина начальника», в котором сыграл главную роль следователя областной прокуратуры Павла ПАФНУТЬЕВА, действительно наш земляк. Он родился в деревне Рысьево Черемховского района в семье учителя и агронома. Рос и учился в поселке Тайтурка Усольского района, где его отец был директором совхоза.Там, на сцене местного Дома культуры, и началась его актерская карьера. В ДК Юру Степанова привел друг, у которого там работали родители. Папа друга – тренер по боксу – учил мальчишек ловить рыбу, выживать в лесу, выслеживать зверя. А мама, одна из первых разглядевшая у мальчишки талант, вовлекла его в театральные постановки.В 2005 году, когда фильм «Гражданин начальник» показывали по телевизору, Юрий Степанов с женой и сыном приезжали в Тайтурку к брату Николаю. С журналистами он общался не в родительском доме, а на руинах кирпичного здания. Никакой звездности! Обычный мужчина. Смотрел вокруг и с сожалением говорил:Он признавался, что ему хочется отдохнуть и просто пообщаться с родными. Однако на улице ему не давали прохода. Одногодки рассказывали связанные с ним истории, каждая из которых начиналась словами: «А помнишь?» Пожилые обсуждали героев его фильмов. Пацаны глазели, не веря, что это прокурор из телевизора.Отец хотел, чтобы Юрий стал охотоведом. Однако тот в 16 лет уехал в Иркутск и поступил в театральное училище, которое окончил с красным дипломом. На выпускных экзаменах на него обратила внимание представитель театра Петра ФОМЕНКО и пригласила в Москву. Там наш земляк окончил режиссерский факультет ГИТИСа и работал в «Мастерской Петра Фоменко».В кино впервые снялся в 90-м году. Многим зрителям запомнился по ролям Антипа ГЛЫМОВА из «Штрафбата», Кабана из «Жмурок», боцмана из «Первый после Бога».