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У нас такие есть?


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Сегодня, 04:49
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- Сейчас много говорят о беспилотниках, которые взяли на вооружение пожарные. Летающие мини-аппараты позволяют МЧС мониторить ситуацию о пожарном состоянии в лесах и иных труднодоступных местах. А есть ли коптеры в нашем пожарном гарнизоне?
Иван МИРОНОВ


У нас такие есть?
Беспилотная мини-авиация с успехом выполняет в МЧС роль воздушного разведчика.

Отвечает инспектор ФГКУ «3-й отряд ФПС по Иркутской области» Елена МОКРОУСОВА:

- Собственно своего коптера в техническом арсенале гарнизона у нас нет. Зато они есть в областном управлении. При проведении профилактических операций по нашей просьбе нам такой аппарат выдают. Затрудняюсь сейчас сказать, сколько раз мы с его помощью обнаруживали очаги возгорания и разведения открытого огня, но такие прецеденты есть.

Игорь КАРИН,
фото с сайта КП кр.ru

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