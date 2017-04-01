У нас такие есть?

- Сейчас много говорят о беспилотниках, которые взяли на вооружение пожарные. Летающие мини-аппараты позволяют МЧС мониторить ситуацию о пожарном состоянии в лесах и иных труднодоступных местах. А есть ли коптеры в нашем пожарном гарнизоне?
Иван МИРОНОВ
Беспилотная мини-авиация с успехом выполняет в МЧС роль воздушного разведчика.
Отвечает инспектор ФГКУ «3-й отряд ФПС по Иркутской области» Елена МОКРОУСОВА:
- Собственно своего коптера в техническом арсенале гарнизона у нас нет. Зато они есть в областном управлении. При проведении профилактических операций по нашей просьбе нам такой аппарат выдают. Затрудняюсь сейчас сказать, сколько раз мы с его помощью обнаруживали очаги возгорания и разведения открытого огня, но такие прецеденты есть.
Игорь КАРИН, фото с сайта КП кр.ru
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