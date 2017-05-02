Велосипедисты поедут в вагоне

С 5 мая Байкальская пригородная пассажирская компания запускает в первый рейс специализированный вагон, адаптированный для велосипедистов. Веловагон будет курсировать в составе пригородного поезда №6306, следующего по маршруту Иркутск-Сортировочный – Слюдянка, который считается одним из самых популярных среди любителей велоспорта.Первый рейс состоится по маршруту: Военный городок – Иркутск-Сортировочный (посадка туристов, отправление поезда в 09.37) – Иркутск-Пассажирский. Об этом сообщили в пресс-службе ВСЖД.

