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Велосипедисты поедут в вагоне


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Вчера, 13:52
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С 5 мая Байкальская пригородная пассажирская компания запускает в первый рейс специализированный вагон, адаптированный для велосипедистов. Веловагон будет курсировать в составе пригородного поезда №6306, следующего по маршруту Иркутск-Сортировочный – Слюдянка, который считается одним из самых популярных среди любителей велоспорта.Первый рейс состоится по маршруту: Военный городок – Иркутск-Сортировочный (посадка туристов, отправление поезда в 09.37) – Иркутск-Пассажирский. Об этом сообщили в пресс-службе ВСЖД.
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