Армию засчитают?

Иван

Оксана

Собств. инф.

Служба в армии в трудовой стаж засчитывается. Об этом сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда Иркутской области.Сегодня за каждый год службы в Российской Армии призывники получат дополнительные 1,8 пенсионных балла, которые при назначении пенсии будут суммироваться с баллами за трудовую деятельность и умножаться на стоимость пенсионного балла.Кроме воинской службы, при назначении пенсии в трудовой стаж учитывается:- уход одного из родителей за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет – 1,8 балла;- уход одного из родителей за вторым ребенком до достижения им возраста полутора лет – 3,6 балла;- уход одного из родителей за третьим или четвертым ребенком до достижения каждым из них возраста полутора лет – 5,4 балла;- уход трудоспособного неработающего человека за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или стариком, которому исполнилось 80 лет, – 1,8 балла.