Армию засчитают?

- Подскажите, служба в армии засчитывается в трудовой стаж?
Иван
- Я не работаю, нахожусь в декретном отпуске и ухаживаю за своей бабушкой, которой 82 года (уход оформила в Пенсионном фонде). Будет ли этот срок учитываться как трудовой стаж?
Оксана
Служба в армии в трудовой стаж засчитывается. Об этом сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда Иркутской области.
Сегодня за каждый год службы в Российской Армии призывники получат дополнительные 1,8 пенсионных балла, которые при назначении пенсии будут суммироваться с баллами за трудовую деятельность и умножаться на стоимость пенсионного балла.
Кроме воинской службы, при назначении пенсии в трудовой стаж учитывается:
- уход одного из родителей за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет – 1,8 балла;
- уход одного из родителей за вторым ребенком до достижения им возраста полутора лет – 3,6 балла;
- уход одного из родителей за третьим или четвертым ребенком до достижения каждым из них возраста полутора лет – 5,4 балла;
- уход трудоспособного неработающего человека за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или стариком, которому исполнилось 80 лет, – 1,8 балла.
Собств. инф.