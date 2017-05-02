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Армию засчитают?


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Вчера, 17:21
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- Подскажите, служба в армии засчитывается в трудовой стаж?
Иван


- Я не работаю, нахожусь в декретном отпуске и ухаживаю за своей бабушкой, которой 82 года (уход оформила в Пенсионном фонде). Будет ли этот срок учитываться как трудовой стаж?
Оксана


Служба в армии в трудовой стаж засчитывается. Об этом сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда Иркутской области.

Сегодня за каждый год службы в Российской Армии призывники получат дополнительные 1,8 пенсионных балла, которые при назначении пенсии будут суммироваться с баллами за трудовую деятельность и умножаться на стоимость пенсионного балла.

Кроме воинской службы, при назначении пенсии в трудовой стаж учитывается:

- уход одного из родителей за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет – 1,8 балла;

- уход одного из родителей за вторым ребенком до достижения им возраста полутора лет – 3,6 балла;

- уход одного из родителей за третьим или четвертым ребенком до достижения каждым из них возраста полутора лет – 5,4 балла;

- уход трудоспособного неработающего человека за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или стариком, которому исполнилось 80 лет, – 1,8 балла.

Собств. инф.
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