Как пройти в библиотеку?

Ольга



Анастасия

ТЮЛЬПАНОВА

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Вопрос нашей читательницы мы задали директору центральной библиотечной системы Ольге Васильевне ТОБОЛЬ. Она удивилась:- В воскресенье библиотеки работают с 10.00 до 18.00, без обеда. Более того, несколько филиалов работают в субботу, а в воскресенье отдыхают. Это сделано специально, чтобы читатели хотя бы в один из выходных дней могли попасть в библиотеку. По субботам работают библиотеки № 6 (8 мрн, дом 8), № 9 (178 квартал, дом 2), № 14 (Китой) и № 19 (Мегет).