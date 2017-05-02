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Как пройти в библиотеку?


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Вчера, 17:23
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- Как составлен график работы библиотек, что в субботу в библиотеке выходной, а воскресенье укороченный день? В будни библиотека работает как все рабочие люди, а выходные, когда появляется возможность воспользоваться фондами, библиотеки отдыхают? Предлагаю пересмотреть режим работы и сделать в библиотеках субботу-воскресенье рабочими, а, например, среду – выходным днём.
Ольга


Вопрос нашей читательницы мы задали директору центральной библиотечной системы Ольге Васильевне ТОБОЛЬ. Она удивилась:

- В воскресенье библиотеки работают с 10.00 до 18.00, без обеда. Более того, несколько филиалов работают в субботу, а в воскресенье отдыхают. Это сделано специально, чтобы читатели хотя бы в один из выходных дней могли попасть в библиотеку. По субботам работают библиотеки № 6 (8 мрн, дом 8), № 9 (178 квартал, дом 2), № 14 (Китой) и № 19 (Мегет).

Анастасия
ТЮЛЬПАНОВА

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