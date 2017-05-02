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Почему им можно, а нам нельзя?


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Вчера, 17:25
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- В Ангарске льготникам ограничили количество поездок в общественном транспорте, а в Иркутске по такому же электронному проездному билету льготники ездят неограниченное количество раз. Как такое может быть? Почему нарушают наши права?
Артур Александрович


Казалось, что льготники Иркутской области уже смирились с лимитом - 30 поездок в месяц в городском общественном транспорте по электронным проездным билетам. Льготники, да, мэр Иркутска Дмитрий БЕРДНИКОВ – нет. С 1 мая 2017 года иркутские льготники, оформившие электронные социальные проездные билеты, ездят в городском общественном транспорте неограниченное количество раз. Терминалы установлены в троллейбусах, трамваях, автобусах. Однако, как нашей редакции пояснила Алла АГАФОНОВА, пресс-секретарь Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, без ограничений льготники смогут ездить только в муниципальном общественном транспорте. Иркутск - областной центр, там 103 муниципальных маршрута, 51 обслуживают частные предприниматели. При этом многие маршруты обслуживают и те, и другие, что удобно льготникам.

В Ангарске муниципальным остался только трамвай, где с 16 числа и до конца каждого месяца льготники, пользующиеся электронным социальным проездным билетом, могут ездить неограниченное количество раз. Правда, в нашем городе трамвая не дождешься, но льгота есть - пользуйтесь! С частниками наша администрация договориться не сумела. Так же, как не смогла организовать без длинных очередей оформление проезда льготников (сейчас дачники, чтобы оформить проездные, занимают очередь в 4 часа утра!).

Ольга КРАСНОВА

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