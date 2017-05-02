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Это не опасно?


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Вчера, 17:43
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- В новых магазинах «Командор», которые открылись по всему городу, продукты лежат неприкрытые! Крупы в больших контейнерах, любой туда может что угодно накидать. Да и хлеб лежит без упаковки прямо в торговом зале, все немытыми руками его трогают. Разве так можно?
Валентина


Это не опасно?
Выглядит всё современно и удобно, но вопросы у покупателей есть.

Если честно, нас тоже смутило, что крупы, хлеб, печенье, полуфабрикаты, в том числе пельмени и котлеты, лежат в торговом зале без всяких крышек или пакетов. И реализуются методом самообслуживания – берёшь сам что нужно. На моих глазах один гражданин перед покупкой хлеба пальцем проверял булку на свежесть.

В администрации магазина нам пояснили, что такая подача продуктов – мировая практика, во всех больших цивилизованных городах это нормально – покупатели имеют возможность самостоятельно отсыпать себе, например, крупы столько, сколько нужно. А если не нравится, рядом стоят продукты в упаковке. А хлеб, говорят в магазине, не закрывается, чтобы он мог дышать, его ведь пекут здесь же, почти что при вас. Т.е. выбор есть.

А что говорят по этому поводу санитарные нормы и регламенты по реализации пищевых продуктов? С этим вопросом мы обратились в ангарский отдел Роспотребнадзора.

- В санитарных правилах 2001 года написано, что запрещается реализация неупакованных и нерасфасованных товаров, кроме тех, что указаны в специальном перечне. Но дело в том, что этого перечня никто и никогда в глаза не видел. Получается, что не запрещено, априори разрешено. Нам звонили уже с вопросами жители, но письменных жалоб не было, с проверкой мы не выходили. Поэтому официальную оценку дать этому факту пока не можем – подобных прецедентов в городе не было. Нужно подключать юристов, консультироваться с коллегами из Красноярска, это ведь их торговые сети к нам зашли, - ответила нашей газете ведущий специалист-эксперт ангарского отдела Роспотребнадзора Иркутской области Инна ГУБАНОВА.

Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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