Это не опасно?

Валентина



Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Если честно, нас тоже смутило, что крупы, хлеб, печенье, полуфабрикаты, в том числе пельмени и котлеты, лежат в торговом зале без всяких крышек или пакетов. И реализуются методом самообслуживания – берёшь сам что нужно. На моих глазах один гражданин перед покупкой хлеба пальцем проверял булку на свежесть.В администрации магазина нам пояснили, что такая подача продуктов – мировая практика, во всех больших цивилизованных городах это нормально – покупатели имеют возможность самостоятельно отсыпать себе, например, крупы столько, сколько нужно. А если не нравится, рядом стоят продукты в упаковке. А хлеб, говорят в магазине, не закрывается, чтобы он мог дышать, его ведь пекут здесь же, почти что при вас. Т.е. выбор есть.А что говорят по этому поводу санитарные нормы и регламенты по реализации пищевых продуктов? С этим вопросом мы обратились в ангарский отдел Роспотребнадзора.- ответила нашей газете ведущий специалист-эксперт ангарского отдела Роспотребнадзора Иркутской области Инна ГУБАНОВА.