Это не опасно?

- В новых магазинах «Командор», которые открылись по всему городу, продукты лежат неприкрытые! Крупы в больших контейнерах, любой туда может что угодно накидать. Да и хлеб лежит без упаковки прямо в торговом зале, все немытыми руками его трогают. Разве так можно?
ВалентинаВыглядит всё современно и удобно, но вопросы у покупателей есть.
Если честно, нас тоже смутило, что крупы, хлеб, печенье, полуфабрикаты, в том числе пельмени и котлеты, лежат в торговом зале без всяких крышек или пакетов. И реализуются методом самообслуживания – берёшь сам что нужно. На моих глазах один гражданин перед покупкой хлеба пальцем проверял булку на свежесть.
В администрации магазина нам пояснили, что такая подача продуктов – мировая практика, во всех больших цивилизованных городах это нормально – покупатели имеют возможность самостоятельно отсыпать себе, например, крупы столько, сколько нужно. А если не нравится, рядом стоят продукты в упаковке. А хлеб, говорят в магазине, не закрывается, чтобы он мог дышать, его ведь пекут здесь же, почти что при вас. Т.е. выбор есть.
А что говорят по этому поводу санитарные нормы и регламенты по реализации пищевых продуктов? С этим вопросом мы обратились в ангарский отдел Роспотребнадзора.- В санитарных правилах 2001 года написано, что запрещается реализация неупакованных и нерасфасованных товаров, кроме тех, что указаны в специальном перечне. Но дело в том, что этого перечня никто и никогда в глаза не видел. Получается, что не запрещено, априори разрешено. Нам звонили уже с вопросами жители, но письменных жалоб не было, с проверкой мы не выходили. Поэтому официальную оценку дать этому факту пока не можем – подобных прецедентов в городе не было. Нужно подключать юристов, консультироваться с коллегами из Красноярска, это ведь их торговые сети к нам зашли,
- ответила нашей газете ведущий специалист-эксперт ангарского отдела Роспотребнадзора Иркутской области Инна ГУБАНОВА.
Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30