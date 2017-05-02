Где купить проездной?

Галина Николаевна

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

Автобус № 199 – сезонный, дачный маршрут. Проездные на него (бесплатные для льготников и по 30 рублей для граждан пенсионного возраста) реализует администрация АГО на пяти городских пунктах: автостанция, МОРУЦ, Дворец ветеранов «Победа», библиотека в 206 кв-ле, а с 15 мая начнёт работать пункт в музее Победы.Автобус № 194 – межмуниципальный, круглогодичный. Единые социальные проездные за 150 рублей на 20 поездок на него реализует перевозчик на пунктах: Центральный рынок, магазин «Фея» (22 мрн), магазин «Ангарский» (6а мрн).