Когда ждать трамвай?

Пётр Ильич

Фото Николая СТЕРНИНА

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

По многочисленным просьбам наших читателей мы запросили расписание движения трамваев в МУП «Ангарский трамвай». В ответ за подписью заместителя директора МУПа Н.А.ФИРСОВОЙ получили расписание, действующее со 2 мая 2017 года, но почему-то только на рабочие дни.Маршрут № 1(сангородок – ТЭЦ-9):майский вокзал: 6.37.Сангородок: 6.44, 7.13, 8.03, 16.22, 16.51.ТЭЦ-9: 6.36; 7.19; 7.56; 8.46д*; 15.44; 16.10; 17.06 (до майского вокзала); 17.31 д.Маршрут № 3(17 мрн – майский вокзал):Начало движения: 05.18,окончание движения: 22.25.Интервал движения от 17 до 25 минут.Маршрут № 4(17 мрн – ТЭЦ-9):17 мрн: 6.27; 6.53; 7.51;8.23д; 16.20; 17.00; 17.56д.ТЭЦ-9: 7.10; 7.41; 8.36д; 15.36; 16.12; 17.10; 17.42д.Маршрут № 5(205 кв-л – АНХК):205 кв-л: 5.45; 6.40; 6.58; 8.19д; 15.32; 16.31; 16.57д.АНХК: 6.23; 7.22; 7.41; 14.53; 16.12; 17.12.Маршрут № 6(205 кв-л – сангородок):Начало движения: 5.35,окончание движения: 22.23.Интервал движения от 15 до 22 минут.Маршрут № 7(205 кв-л – ТЭЦ-9):205 кв-л: 5.55; 6.24; 6.44; 6.55; 7.14; 7.44; 8.05; 8.16; 9.00; 10.40; 11.57; 13.11; 15.41; 16.28; 16.56; 18.40; 20.01.ТЭЦ-9: 6.38; 7.04; 7.25; 7.36; 7.52д; 8.24; 8.57; 9.37; 11.19; 12.37; 13.46д; 15.47; 16.19; 17.08; 17.33; 19.19; 20.40.Маршрут № 10(17 мрн – ЗБХ):17 мрн: 6.04; 6.50; 7.25; 8.17; 9.45д; 15.28; 16.30; 17.04; 18.40д; 19.10.ЗБХ: 6.46; 7.36; 8.11; 9.05; 16.15; 17.12; 17.49; 20.00.Маршрут № 11(17 мрн – АНХК):17 мрн: 6.12; 6.56; 8.24д; 16.01; 16.25; 17.32д.АНХК: 6.48; 7.36; 16.38; 17.02; 18.09д* - вагоны, помеченные буквой «д», следуют в депо.Более подробную информацию о движении вагонов можно получить по телефону 52-20-61.Как вы будете высчитывать, в какое время вагон будет на вашей остановке, мы не знаем, уважаемые пассажиры. Но хоть такое расписание - уже что-то.Мы позвонили в трамвайное депо и спросили, почему нам не выслали расписание на выходные дни. Ответ: было НЕКОГДА. Что уж они там делают, работники трамвайного управления, при таком небольшом количестве вагонов и отсутствии пассажиров, мы не знаем. Но уверяем вас: напечатаем и выходное расписание. Пока вырежьте это и пользуйтесь.