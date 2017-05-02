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Что будет вместо «Лолы»?


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Сегодня, 18:54
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- За много лет очень привыкла к ТД «Лола», который сейчас стоит закрытым. Что будет вместо него?
Ольга


Что будет вместо «Лолы»?
«Лола» после ремонта сохранит свой ассортимент и большинство арендаторов.
Фото Николая СТЕРНИНА


«Лола» была и ею останется. Сейчас на первом этаже этого торгового дома идет текущий ремонт, но цокольный этаж работает в обычном режиме. Об этом нашей редакции сообщил директор ООО «Лола» Игорь РОМАНОВ.

В магазине больше 10 лет не было хорошего ремонта, администрация решила: время пришло. Строители облагораживают фасад. Но больше всего изменений посетителей ждет внутри. Так, после ремонта тут откроют супермаркет «Слата». Администрация обещает сохранить всех прежних арендаторов, за исключением тех, кто торговал продуктами. «Лола» останется удобным магазином шаговой доступности. О дате открытия администрация сообщит дополнительно.

Оксана ТИХАЯ
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