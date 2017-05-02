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Почему не лечат?


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Вчера, 21:58
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- В МАНО и БСМП не принимают на лечение диспансерных хирургических больных. Берут только ветеранов, безногих и тяжелых. Это федеральный закон или местный? На основании чего принято такое решение? До 2014 года проблем не было! Сейчас говорят: «Нам страховая это не оплачивает». Помогите разобраться.
Юрий Иванович ЛИПАТОВ


Жена Юрия Ивановича пояснила нашей газете, что у супруга атеросклероз сосудов нижних конечностей. Раньше он раз в год для профилактики прокапывался в дневном стационаре поликлиники МАНО. Нынче ему отказали. Предложили самим приобрести необходимые препараты и заплатить медсестре за услугу. Супруги согласились, поскольку в хирургическое отделение БСМП мужчину тоже не взяли.

Любая медицинская услуга сейчас оплачивается либо непосредственно больным, либо страховой компанией, которая выдала ему полис обязательного медицинского страхования. При этом страховая оплачивает лишь то лечение, которое входит в территориальную программу государственных гарантий. Так кто должен принимать на профилактику диспансерных хирургических больных? Разобраться в этом нашей газете помогла заместитель директора ангарского филиала территориального фонда обязательного медицинского страхования Ирина Альфредовна КОЛОДИНСКАЯ:

- Согласно территориальной программе государственных гарантий, специализированная медицинская помощь в стационарных условиях (в данном случае хирургическое отделение) включает лечение заболеваний и состояний, требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий (оперативное лечение, сложные диагностические манипуляции и т.д.).

Маргарита Задорина

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