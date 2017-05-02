Почему не лечат?

Юрий Иванович ЛИПАТОВ

Маргарита Задорина

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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Жена Юрия Ивановича пояснила нашей газете, что у супруга атеросклероз сосудов нижних конечностей. Раньше он раз в год для профилактики прокапывался в дневном стационаре поликлиники МАНО. Нынче ему отказали. Предложили самим приобрести необходимые препараты и заплатить медсестре за услугу. Супруги согласились, поскольку в хирургическое отделение БСМП мужчину тоже не взяли.Любая медицинская услуга сейчас оплачивается либо непосредственно больным, либо страховой компанией, которая выдала ему полис обязательного медицинского страхования. При этом страховая оплачивает лишь то лечение, которое входит в территориальную программу государственных гарантий. Так кто должен принимать на профилактику диспансерных хирургических больных? Разобраться в этом нашей газете помогла заместитель директора ангарского филиала территориального фонда обязательного медицинского страхования Ирина Альфредовна КОЛОДИНСКАЯ: