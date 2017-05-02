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Кто поставит дверь?


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Вчера, 22:02
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- Я обратился в ЖЭК с просьбой, чтобы в нашем подъезде установили железную дверь, но получил отказ. Должен ли ЖЭК устанавливать двери в подъезды и какие это двери?
Виктор Степанович


Всё, что должна делать ваша управляющая компания, записано в вашем с ней договоре, к которому прилагается перечень работ и услуг. Можно с уверенностью сказать, что установки подъездной двери там нет. А раз нет, значит, вы за это не платите. Поэтому вам и отказали.

Вообще в обязанности управляющей компании входит текущий ремонт и содержание жилья. Подробно всё это расписано в «Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме», принятых постановлением правительства № 290 в 2013 году. В частности, в отношении дверей и окон, относящихся к общему имуществу, эти правила предусматривают осмотр и ремонт. В отопительный период – незамедлительный. В остальное время – разработку плана ремонтных работ и последующее их проведение.

Анастасия Курмазова

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