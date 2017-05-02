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Куда звонить?


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Вчера, 22:05
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- Уже неделю не могу дозвониться до «Магеллана», чтобы передать показания. Куда ещё можно позвонить, чтобы передать показания по воде, теплу и электроэнергии?

Для передачи показаний в «Иркутскэнергосбыт» можно позвонить по телефону 8-800-100-97-77. В «Водоканал» можно позвонить по телефону 51-26-46.

Конечно, дозвониться будет непросто, особенно в «Водоканал». С телефонной службой «Энергосбыта» тоже не всё гладко – там надо уметь пользоваться голосовым меню и звонить с телефона, в котором работает тональный режим, проще говоря, лучше звонить по сотовому. Если ничего этого нет, то придётся запастись терпением и прослушать всё меню до конца, тогда вас соединят с живым оператором. Это может занять несколько минут.

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