Можно ездить бесплатно?

- Посмотрела расписание пригородных автобусов № 194 и 199 до Архиереевки. Маршрут № 199, по Коминтерна, бесплатный для льготников, а 194-й, по Ленинградскому, платный. По моему месту жительства удобнее ездить по маршруту № 194. Кто и почему придумал эти платные и бесплатные маршруты? Чем я хуже пенсионера, у которого по месту жительства проходит бесплатный маршрут № 199? Я тоже хочу бесплатно ездить!
Тамара ПетровнаГлавное, что выбор, на чём доехать, у нашего человека всё же есть. Даже если этот человек – льготник.
Фото Ильи КИСЕЛЕВА
Бесплатные билеты до садоводств придуманы областной администрацией с целью облегчить жизнь льготникам. К слову, перевозчики получат компенсацию из области только за 10 ваших поездок до дачи, все остальные ваши поездки никем перевозчику оплачены не будут.
К сожалению, чем больше и чаще помогаешь людям, тем больше они её требуют как должное. Это как раз тот случай. Вот вроде бы есть до вашего садоводства дачный автобус № 199, а на него бесплатные билеты, однако теперь вы хотите автобус прямо к своему дому и рассчитываете на 194-й. Но 194-й - это круглогодичный межмуниципальный маршрут, в нём действуют другие правила. Он для тех, кто живёт в Архиереевке и ездит в город круглый год – зимой и летом. Им льготы не положены, они платят деньги или покупают за 150 рублей единый социальный проездной билет (ЕСПБ). Чтобы вы не толкались в одном автобусе, не мешали друг другу, вас разделили.
Да, до своего дачного автобуса вам надо добраться по городу, но раз вы ездите работать на дачу, значит, слава Богу, можете это сделать. А если б ваша дача была в том садоводстве, куда ходит только один маршрут? Вы бы, не раздумывая, ехали на автостанцию.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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