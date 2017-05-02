.
,

Можно ездить бесплатно?


0

Вчера, 22:14
 Количество просмотров: 82
    

- Посмотрела расписание пригородных автобусов № 194 и 199 до Архиереевки. Маршрут № 199, по Коминтерна, бесплатный для льготников, а 194-й, по Ленинградскому, платный. По моему месту жительства удобнее ездить по маршруту № 194. Кто и почему придумал эти платные и бесплатные маршруты? Чем я хуже пенсионера, у которого по месту жительства проходит бесплатный маршрут № 199? Я тоже хочу бесплатно ездить!
Тамара Петровна


Можно ездить бесплатно?
Главное, что выбор, на чём доехать, у нашего человека всё же есть. Даже если этот человек – льготник.
Фото Ильи КИСЕЛЕВА


Бесплатные билеты до садоводств придуманы областной администрацией с целью облегчить жизнь льготникам. К слову, перевозчики получат компенсацию из области только за 10 ваших поездок до дачи, все остальные ваши поездки никем перевозчику оплачены не будут.

К сожалению, чем больше и чаще помогаешь людям, тем больше они её требуют как должное. Это как раз тот случай. Вот вроде бы есть до вашего садоводства дачный автобус № 199, а на него бесплатные билеты, однако теперь вы хотите автобус прямо к своему дому и рассчитываете на 194-й. Но 194-й - это круглогодичный межмуниципальный маршрут, в нём действуют другие правила. Он для тех, кто живёт в Архиереевке и ездит в город круглый год – зимой и летом. Им льготы не положены, они платят деньги или покупают за 150 рублей единый социальный проездной билет (ЕСПБ). Чтобы вы не толкались в одном автобусе, не мешали друг другу, вас разделили.

Да, до своего дачного автобуса вам надо добраться по городу, но раз вы ездите работать на дачу, значит, слава Богу, можете это сделать. А если б ваша дача была в том садоводстве, куда ходит только один маршрут? Вы бы, не раздумывая, ехали на автостанцию.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Торжественное вручение паспортов 14-летним ангарчанам
Я помню! Я горжусь! Служу России!
Танцы на вокзале
Все новости категории

Спортивные новости
Полёты на колёсах
Одиннадцать на ковре
Бенефис Ильина
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Не время расслабляться
Помог соседу
С топором на родных
Все новости категории

Общество
ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА
Все в Ангарск!
Наша мать
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




baikalstars.ru

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Статей за Май 2017 (132)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)
Статей за Декабрь 2016 (460)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru