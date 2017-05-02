Можно ездить бесплатно?

Тамара Петровна

Фото Ильи КИСЕЛЕВА

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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Бесплатные билеты до садоводств придуманы областной администрацией с целью облегчить жизнь льготникам. К слову, перевозчики получат компенсацию из области только за 10 ваших поездок до дачи, все остальные ваши поездки никем перевозчику оплачены не будут.К сожалению, чем больше и чаще помогаешь людям, тем больше они её требуют как должное. Это как раз тот случай. Вот вроде бы есть до вашего садоводства дачный автобус № 199, а на него бесплатные билеты, однако теперь вы хотите автобус прямо к своему дому и рассчитываете на 194-й. Но 194-й - это круглогодичный межмуниципальный маршрут, в нём действуют другие правила. Он для тех, кто живёт в Архиереевке и ездит в город круглый год – зимой и летом. Им льготы не положены, они платят деньги или покупают за 150 рублей единый социальный проездной билет (ЕСПБ). Чтобы вы не толкались в одном автобусе, не мешали друг другу, вас разделили.Да, до своего дачного автобуса вам надо добраться по городу, но раз вы ездите работать на дачу, значит, слава Богу, можете это сделать. А если б ваша дача была в том садоводстве, куда ходит только один маршрут? Вы бы, не раздумывая, ехали на автостанцию.