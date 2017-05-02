Что за сарай?

Елена Семёновна

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Оксана ТИХАЯ

Директор ДК «Нефтехимик» Антонина КОКОШНИКОВА призналась нашей газете, что она уже погоревала по этому поводу:Как рассказал нашей газете директор МБУ АГО «Парки Ангарска» Максим ГЕНДЛЕР, разрешение на установку тира в парке получил один из местных предпринимателей. Более того, специалисты департамента ЖКХ, связи и транспорта предполагали, что установка тира в данном месте может не понравиться ангарчанам.- объяснил Максим Александрович.В какое? По словам Гендлера, в будущем бОльшая часть городских аттракционов, батутов и прочих шумных развлечений переедет в парк имени 10-летия Ангарска, который станет центральным городским парком. Если точнее, в район аллеи Любви.