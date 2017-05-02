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Что за сарай?


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Сегодня, 12:19
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- Очень люблю парк за ДК «Нефтехимик». Но недавно здесь появилось непонятное сооружение, то ли гараж, то ли склад. 9 мая оно открылось, оказался тир. Внешне ну просто бельмо на глазу! Кто разрешил?
Елена Семёновна


Что за сарай?
Украшение тира в цветах и символах ангарского бренда не сумело вписать постройку в архитектуру классического парка.
Фото автора


Директор ДК «Нефтехимик» Антонина КОКОШНИКОВА призналась нашей газете, что она уже погоревала по этому поводу:

- Сначала мы думали, что к Дню города администрация разбивает тут большую клумбу. Обрадовались. Но за полтора часа у центрального входа в парк встала просто коробка. Печально? Еще как! Но парковая зона не в нашем ведении, к сожалению.

Как рассказал нашей газете директор МБУ АГО «Парки Ангарска» Максим ГЕНДЛЕР, разрешение на установку тира в парке получил один из местных предпринимателей. Более того, специалисты департамента ЖКХ, связи и транспорта предполагали, что установка тира в данном месте может не понравиться ангарчанам.

- Всем не угодишь, сколько людей, столько и мнений. Поставим в другом месте, обязательно найдется кто-то, кто скажет: «испортили такую красивую полянку». Согласен, что парк за ДК «Нефтехимик» несколько другого формата. Поэтому сооружение, о котором идет речь, временное, при желании его нетрудно будет перенести на другое место, - объяснил Максим Александрович.

В какое? По словам Гендлера, в будущем бОльшая часть городских аттракционов, батутов и прочих шумных развлечений переедет в парк имени 10-летия Ангарска, который станет центральным городским парком. Если точнее, в район аллеи Любви.

Оксана ТИХАЯ
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