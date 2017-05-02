Сажать или кричать?

Нина Михайловна

Фото Николая СТЕРНИНА

Ольга КНЯЗЕВА

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Напомним нашим читателям, почему огороды жителей микрорайона Новый-4 оказались под угрозой ликвидации. Дело в том, что земля, на которой ангарчане десятки лет сажают картошку, не была разграничена, ею распоряжается муниципалитет. То есть самим садоводам она не принадлежит, но они ею пользовались. До того момента, как в город не зашёл предприниматель, желающий построить автостанцию. Причем международного класса. Ну а как иначе, город-то самый лучший на земле, автостанция нам нужна такая, чтобы было налажено сообщение пусть не с другими галактиками, но странами точно. Другого места для реализации проекта не нашли. Тем более что земля под старой автостанцией оказалась продана частному лицу и теперь он решает, что на ней строить. В прошлом году ангарчане с вилами стояли на защите своего урожая и земли. Но дальше садового инвентаря дело не двинулось.В итоге, как удалось узнать нашей редакции,