Сажать или кричать?

- Как у нас обстоят дела со строительством новой автостанции в микрорайоне Новый-4? И что там с нашими огородами, мы на распутье - можно ли нам начинать работы? Какое принято решение по этой земле?
Нина Михайловна Живут в микрорайоне Новый-4 практически по-деревенски. Огороды жители считают компенсацией за отсутствие благоустройства.
Фото Николая СТЕРНИНА
Напомним нашим читателям, почему огороды жителей микрорайона Новый-4 оказались под угрозой ликвидации. Дело в том, что земля, на которой ангарчане десятки лет сажают картошку, не была разграничена, ею распоряжается муниципалитет. То есть самим садоводам она не принадлежит, но они ею пользовались. До того момента, как в город не зашёл предприниматель, желающий построить автостанцию. Причем международного класса. Ну а как иначе, город-то самый лучший на земле, автостанция нам нужна такая, чтобы было налажено сообщение пусть не с другими галактиками, но странами точно. Другого места для реализации проекта не нашли. Тем более что земля под старой автостанцией оказалась продана частному лицу и теперь он решает, что на ней строить. В прошлом году ангарчане с вилами стояли на защите своего урожая и земли. Но дальше садового инвентаря дело не двинулось.
В итоге, как удалось узнать нашей редакции, земля была отдана инвестору под строительство автостанции на следующие 5 лет.
Ольга КНЯЗЕВА
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