Как сменить программу?

Ольга

Анастасия

ТЮЛЬПАНОВА

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Мы спросили у нашей читательницы Ольги, как она поняла, что программа «Перспектива» не подходит её ребёнку. И она ответила:Хотя, добавила Ольга, дочка у неё очень старательная и занимается успешно. Получается, что родителей смущает НЕПРИВЫЧНАЯ подача материала. Мы все учились в советской школе по так называемой сейчас «традиционной программе» и точно знали: советская система образования была лучшей в мире. Но!Жизнь не стоит на месте, развивается и трансформируется всё – от пишущей ручки до самолёта. Не исключение школьные учебники. Знаете, почему появились новые развивающие системы обучения? Потому что изменились дети. Они менее усидчивы, с пелёнок владеют информационными технологиями, приучены к красивому и яркому.Собственно, это и есть эволюция, которая подарила нам, например, айфон. Бабушка, подержав его в руках, скажет, что это ерунда, и продолжит пользоваться кнопочным телефоном. Наше восприятие развивающих программ – такая же реакция.Мои знакомые попали в класс, который работает по программе «ЭЛЬКОНИНА-ДАВЫДОВА». Когда взяли в руки учебники математики, испугались – они похожи на учебники по китайскому языку. Учитель пенсионного возраста с огромным стажем на первом родительском собрании авторитетно сказала:Сейчас это сильнейший класс школы, который уже учится в среднем звене.К слову, программу «Школа России», по которой Ольга хочет учить свою дочь, в народе как раз называют «традиционка». Это те самые палочки, с которых мы начинали писать. В большинстве своём школы от неё отходят. Эта программа очень удобна для детей, которые пошли в 1 класс, не умея ни читать, ни писать (что сейчас редкость), а также удобна школам, работающим в неблагополучных или сельских районах. Другими словами, она слишком лёгкая для современных детей.Да и что такое программа? В начальной школе этим словом называют комплект учебников. Причём он не является единым целым. Под свои требования учитель может его разбить, заменить, например, учебник математики учебником из другого комплекта – «Школа- 2100».Право выбора программы по закону № 273-фз «Об образовании» принадлежит школе. Главное, чтобы программа соответствовала федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС). При выборе программ школы руководствуются несколькими факторами. Главный из них – чтобы учебники были внесены в федеральный перечень (есть такой документ, рекомендованный Министерством образования), тогда школа сможет пустить бюджетные деньги (субвенцию) на их закупку, а потом бесплатно их выдать детям. Если выбрать учебники, не внесённые в федеральный перечень, родителям придется приобретать их самостоятельно.