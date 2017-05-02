Надежда

Анастасия КУРМАЗОВА

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В последнее время таких «служб» в нашем городе, да и не только у нас, появилось много. Одни предлагают поверку, другие говорят о необходимости замены счётчиков (особенно часто эта легенда касается электрических), третьи пугают огромными штрафами тех, у кого индивидуальные приборы учёта ещё не установлены. Их реклама сделана как официальное письмо: ссылки на законы, печати… Названия у фирм солидные: «Единая городская служба», «АнгараВодоканал» и т.д. Поди разберись, тот самый это «Водоканал» или какой-то другой. Многие ангарчане уже попались на удочку такой рекламы.- считает директор МУП «Ангарский водоканал» Александр АЛЕКСЕЕВ. -К чему могут привести действия таких лиц? Клиентам они ставят приборы учёта, но сами приборы на коммерческий учёт не ставят.