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Кто это?


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- Пришло извещение от некой единой городской службы по учёту водоснабжения. Я позвонила в единую дежурную справочную, там сказали, что такой службы нет. В тексте идёт ссылка на федеральный закон по поверке измерительных приборов, ну и дальше по тексту, что в нашем доме проводится коллективная поверка. Хотелось бы услышать разъяснение по этой службе, имеют ли они право так называться? В конце стоит круглая печать, только вместо предприятия на ней написан всё тот же федеральный закон.
Надежда


В последнее время таких «служб» в нашем городе, да и не только у нас, появилось много. Одни предлагают поверку, другие говорят о необходимости замены счётчиков (особенно часто эта легенда касается электрических), третьи пугают огромными штрафами тех, у кого индивидуальные приборы учёта ещё не установлены. Их реклама сделана как официальное письмо: ссылки на законы, печати… Названия у фирм солидные: «Единая городская служба», «АнгараВодоканал» и т.д. Поди разберись, тот самый это «Водоканал» или какой-то другой. Многие ангарчане уже попались на удочку такой рекламы.

- Это натуральные мошенники, - считает директор МУП «Ангарский водоканал» Александр АЛЕКСЕЕВ. - Гнать их надо в шею!..

К чему могут привести действия таких лиц? Клиентам они ставят приборы учёта, но сами приборы на коммерческий учёт не ставят.

Анастасия КУРМАЗОВА

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