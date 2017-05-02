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А в выходные?


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Сегодня, 17:04
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- Будет ли опубликовано расписание движения трамваев в выходные дни?

Время отправления трамвайных вагонов в выходные дни с 04.06.2017 г.

Маршрут № 3
(17 микрорайон - майский вокзал).
Интервал движения от 15 до 20 минут,
начало движения - 5.30,
окончание движения - 22.25.

Маршрут № 6
(205 квартал - сангородок).
Интервал движения от 12 до 17 минут,
начало движения - 5.40,
окончание движения - 22.22.

Маршрут № 7 (205 квартал - ТЭЦ-9).
Отправление от конечных станций:

205 кв-л: 6.09; 7.33; 8.49; 10.30; 11.42; 13.03; 15.42; 17.03; 18.48; 20.01; 21.11д;

ТЭЦ-9: 6.50; 8.12; 9.27; 11.06; 12.23; 13.45д; 15.03; 16.26; 17.44; 19.26; 20.36.

Подробную информацию о движении трамвайных вагонов по маршрутам пассажиры могут получить по телефону 8(3955) 52-20-61.

Вагоны, помеченные буквой «д», следуют в депо.

Н.А. ФИРСОВА,
заместитель директора, главный ревизор МУП АГО «Ангарский трамвай»
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