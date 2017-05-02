А в выходные?

Время отправления трамвайных вагонов в выходные дни с 04.06.2017 г.

Н.А. ФИРСОВА,

заместитель директора, главный ревизор МУП АГО «Ангарский трамвай»

Интервал движения от 15 до 20 минут,начало движения - 5.30,окончание движения - 22.25.Интервал движения от 12 до 17 минут,начало движения - 5.40,окончание движения - 22.22.Отправление от конечных станций:205 кв-л: 6.09; 7.33; 8.49; 10.30; 11.42; 13.03; 15.42; 17.03; 18.48; 20.01; 21.11д;ТЭЦ-9: 6.50; 8.12; 9.27; 11.06; 12.23; 13.45д; 15.03; 16.26; 17.44; 19.26; 20.36.Подробную информацию о движении трамвайных вагонов по маршрутам пассажиры могут получить по телефону 8(3955) 52-20-61.Вагоны, помеченные буквой «д», следуют в депо.