Как пересчитать?

Оксана Николаевна



Надежда ИВАНОВА

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можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

- пояснили нам свои действия в «Водоканале».Мы решили проверить, так ли это на самом деле. Оказалось, так, да не совсем. Действительно, при отсутствии приборов учёта или их поломке перерасчёт не производится, даже если человек в квартире не проживает. Однако есть исключение, и это как раз отсутствие технической возможности установки приборов учёта, зафиксированное в установленном порядке. У вас должен быть на руках акт, составленный специалистами ресурсоснабжающей организации, в котором подтверждается: счётчики поставить в вашей квартире невозможно. Тогда в соответствии с п. 86 главы 7 «Правил предоставления коммунальных услуг» перерасчёт платы за горячую и холодную воду, а также водоотведение должны сделать. Не пересчитывается плата за отопление и электроэнергию, а также ОДН.