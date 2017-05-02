Как пересчитать?

- У нас нет технической возможности установить приборы учёта на воду, т.к. мы живём в старых кварталах. Коммунальные платежи нам начисляют по тарифу. У меня прописаны дети и сестра, которые со мной не проживают, о чём у меня есть подтверждающие документы. Но в «Водоканале» мне никак не делают перерасчёт, хотя эти документы я регулярно им представляю. Складывается впечатление, что они просто игнорируют мои просьбы о перерасчёте, а документы уничтожают. Помогите мне решить этот вопрос!
Оксана НиколаевнаКогда люди работают хорошо, им ставят памятники. Даже сантехникам.- Дело в том, что с 1 января 2017 года перерасчёт платы за коммунальные услуги не производится вообще, даже если имеется документальное подтверждение отсутствия прописанного в квартире человека. Такие изменения были внесены постановлением правительства РФ от 26.12.2016 в постановление №354 «Правила оказания коммунальных услуг»,
- пояснили нам свои действия в «Водоканале».
Мы решили проверить, так ли это на самом деле. Оказалось, так, да не совсем. Действительно, при отсутствии приборов учёта или их поломке перерасчёт не производится, даже если человек в квартире не проживает. Однако есть исключение, и это как раз отсутствие технической возможности установки приборов учёта, зафиксированное в установленном порядке. У вас должен быть на руках акт, составленный специалистами ресурсоснабжающей организации, в котором подтверждается: счётчики поставить в вашей квартире невозможно. Тогда в соответствии с п. 86 главы 7 «Правил предоставления коммунальных услуг» перерасчёт платы за горячую и холодную воду, а также водоотведение должны сделать. Не пересчитывается плата за отопление и электроэнергию, а также ОДН.
Надежда ИВАНОВА
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