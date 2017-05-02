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Что за порядки?


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Вчера, 22:05
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- Вопрос к педагогическому коллективу школы № 11. 9 мая всех учащихся прямо обязали прийти в школу к 10.00 для переклички. Соответственно, ни на какой парад в городе на площади ребенок не успевал. Что за порядки и кому это нужно было? В этот раз было четыре выходных, и многие могли просто уехать из города. Мы собирались участвовать в акции «Бессмертный полк». Кто дал руководству школы право указывать школьникам, как им провести праздник 9 мая?
Наталья Алексеевна


На вопрос отвечает директор школы № 11 Татьяна Анатольевна ДЕМИДОВА:

- У нас в школе уже 20 лет существует традиция 9 мая отдавать дань уважения участникам войны возле нашего китойского обелиска Славы. Мы и в этом году просили всех педагогов и учащихся прийти и следовать традиции. Но никакой бумаги, обязывающей это сделать, у нас нет. Просто на совещании я очень просила педагогов обеспечить и в этом году явку на мероприятие. Но, повторюсь, мы не обязывали никого, процентов 40 ребят и не пришли по разным причинам.

Время мы подбирали так, чтобы участники успели и в город съездить. Мы, конечно, в этом году немного затянули начало, но я видела, что многие не ждали конца митинга, а садились в автобус и уезжали в город.

Не могу, конечно, сказать за каждого классного руководителя, что до детей информация была донесена правильно. Поэтому на будущее мы сделаем вывод.

От себя добавим: мы свободные граждане свободной страны. И никто. Слышите? НИКТО не может обязать нас провести наш выходной не так, как нам хочется.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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