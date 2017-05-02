Что за порядки?

Наталья Алексеевна

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

На вопрос отвечает директор школы № 11 Татьяна Анатольевна ДЕМИДОВА:Время мы подбирали так, чтобы участники успели и в город съездить. Мы, конечно, в этом году немного затянули начало, но я видела, что многие не ждали конца митинга, а садились в автобус и уезжали в город.Не могу, конечно, сказать за каждого классного руководителя, что до детей информация была донесена правильно. Поэтому на будущее мы сделаем вывод.От себя добавим: мы свободные граждане свободной страны. И никто. Слышите? НИКТО не может обязать нас провести наш выходной не так, как нам хочется.