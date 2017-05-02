Кому передавать?

Николай



Анастасия КУРМАЗОВА

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Ваше недоверие, Николай, вполне законно и оправданно. Всё, что касается личных данных и денег, надо проверять тщательно и лучше дважды.Руководитель ЖЭУ-6 Светлана ХАМИРУЕВА пояснила нашей газете, что данные о показаниях индивидуальных приборов учёта они собирают по договору с ресурсоснабжающими компаниями исключительно для удобства жителей, поскольку многие жалуются, что дозвониться до самих компаний бывает весьма сложно. Тут же можно сделать и сверку, не надо никуда ездить и стоять в долгих очередях. Показания можно даже не приносить, а просто отправлять на электронную почту УК. В общем итоге так будет удобнее и собственникам, и жилищникам, потому что сейчас именно они начисляют плату за общедомовые нужды. А для этого в любом случае необходимо знать показания всех счётчиков в доме.Другое дело, что вы имеете полное право посреднику не доверять. И сообщать показания своих счётчиков туда, куда сообщали их всегда, то есть в «Энергосбыт» и «Водоканал». Никто не может вам этого запретить. В качестве успокоения заметим: самовольно изменять ваши показания управляющей компании не очень-то выгодно, потому что обман вскроется достаточно быстро. Конечно, весь потреблённый домом ресурс всё равно оплачивается собственниками, а следовательно, «оставшиеся» пять кубов придётся списать в ОДН. Соответственно, их снова оплатят жители, в том числе и вы сами.