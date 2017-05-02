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Пропала биология?


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Вчера, 22:15
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- В школе № 14 в девятых классах с середины марта и по сей день нет учителя биологии. Через месяц детям сдавать ОГЭ. Отменить этот предмет уже нельзя. Почему полностью не предоставляется образовательная услуга? Обращалась в управление образования, там мне посоветовали готовиться самостоятельно. Как школа собирается компенсировать пробелы в знаниях детей?
Елена


Директор школы №14 Любовь Николаевна ДУБИНИНА дала через нашу газету разъяснение по сложившейся в школе ситуации:

- Учитель биологии уволилась с 15 апреля, у неё серьёзно заболел ребёнок. Мы как могли просили её повременить с увольнением, но, естественно, ребёнок дороже. Человеческий фактор, понимаете? Всё это время искали замену: подали объявление в кадровые агентства и обратились в другие школы к учителям с просьбой поработать у нас месяц до конца года по совместительству. Но на это никто не пошёл. Слава Богу сейчас учитель нашёлся и заступил на работу после майских праздников. Уроки биологии мы будем в последние недели дополнительно ставить в расписание и, как всегда, предлагаем ребятам заниматься дополнительно в школе с учителем после уроков.

Хочу обратиться к родителям: мы с вами делаем одно дело. Поэтому по каждой проблеме обращайтесь ко мне как к директору. Будем вместе решать.

Настя Жилкина
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