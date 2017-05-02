Пропала биология?

Елена

Настя Жилкина

Директор школы №14 Любовь Николаевна ДУБИНИНА дала через нашу газету разъяснение по сложившейся в школе ситуации:Хочу обратиться к родителям: мы с вами делаем одно дело. Поэтому по каждой проблеме обращайтесь ко мне как к директору. Будем вместе решать.