Где присесть?

Людмила

В.В. ШУНОВА,

начальник управления

по капитальному

строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству, транспорту и связи

администрации АГО

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На вышеуказанном остановочном пункте находился киоск, оборудованный навесом и скамейкой. Собственник киоска прекратил свою деятельность, в связи с чем киоск был демонтирован и вывезен собственником.В соответствии с публичной кадастровой картой земельный участок, на котором располагается вышеуказанный остановочный пункт, входит в состав общего имущества собственников многоквартирных домов 22 и 24 квартала 51. В соответствии с ч.2 ст.16 ФЗ от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, который сформирован до введения в действие Жилищного кодекса РФ, в отношении которого проведен учет, переходит в общую собственность собственников помещений многоквартирного дома.