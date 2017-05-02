Где присесть?

- Почему убрали остановочный павильон с лавками и навесом на автобусной остановке «Техникум». Ни присесть, ни сумку поставить. Зачем так сделали и когда восстановят?
Людмила
На вышеуказанном остановочном пункте находился киоск, оборудованный навесом и скамейкой. Собственник киоска прекратил свою деятельность, в связи с чем киоск был демонтирован и вывезен собственником.
В соответствии с публичной кадастровой картой земельный участок, на котором располагается вышеуказанный остановочный пункт, входит в состав общего имущества собственников многоквартирных домов 22 и 24 квартала 51. В соответствии с ч.2 ст.16 ФЗ от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, который сформирован до введения в действие Жилищного кодекса РФ, в отношении которого проведен учет, переходит в общую собственность собственников помещений многоквартирного дома.
В.В. ШУНОВА,
начальник управления
по капитальному
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и связи
администрации АГО
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