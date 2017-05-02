Где его хотят построить?

- Слышали, что на территории Ангарского городского округа планируется построить межмуниципальный мусороперерабатывающий завод. Где именно? И почему об этом не спросили ангарчан?
Мария ИльиничнаАнгарчане всё ждали, что к нам придут какие-то крутые инвесторы. А придёт мусороперерабатывающий завод.
Фото Николая Стернина
Действительно, 26 апреля пресс-служба губернатора Иркутской области сообщила, что в нашем округе планируется построить межмуниципальный мусороперерабатывающий завод, который будет принимать отходы не только из Ангарска, но и из Иркутска, Шелеховского и Слюдянского районов и Листвянки. По техническому заданию мощность завода должна составлять 1,5 миллиона кубометров. Отходы будут сортироваться. Мусор, пригодный для повторного использования, предполагается перерабатывать на вторсырьё. На заводе планируется применение пиролиза (технология термического разложения органических и неорганических веществ). Наша газета писала об этом («В» № 47 от 4 мая, стр. 5 - «Деньги пахнут!»).
После прочтения информации о заводе у нашей редакции тоже возникли вопросы. Во-первых, почему выбрали именно Ангарск, ведь у нас и без того экология неважная? Во-вторых, где именно в Ангарском округе планируется построить мусороперерабатывающий завод? Мы ведь прекрасно понимаем, что в чистом поле его никто строить не будет. Иначе он будет просто золотым. Любому заводу нужна промышленная инфраструктура, и лучше её не тянуть за тридевять земель, а подключить к уже имеющейся. То есть к пустующим промышленным площадям. И такого добра возле Ангарска немало.
С этими вопросами мы обратились к Леониду АЛЬКОВУ, заместителю начальника управления пресс-службы и информации губернатора Иркутской области. Вот что он написал в ответ:«Это будет точно не в черте города, а (по-старому) в районе. Речь идёт не о сжигании мусора, а именно о его переработке во вторичное сырьё. То, что не подлежит переработке, будет отсортировываться и вывозиться на полигоны ТБО. Место определялось долго, было несколько вариантов, в том числе в Иркутском районе. Но необходимо было соблюсти правила безопасности воздушного сообщения. Поясняю: там, где складируется или сортируется мусор, всегда много птиц, особенно ворон, чаек. Поэтому такие объекты должны находиться на расстоянии не ближе 15 км от аэродромов, чтобы обезопасить взлетающие и приземляющиеся самолеты от столкновения с пернатыми. Выбранное место соответствует этим требованиям, а также экологическим нормам. Здоровью ангарчан и жителей других населённых пунктов округа предприятие ничем не грозит. Да, конечно, учитывалась логистика, ведь мусор на комплекс будут привозить. С точки зрения экономики доставка отходов на завод не должна быть «золотой».
Наталья ОЖОГИНА
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