Почему гонят из садика?

Александра Евгеньевна

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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Автор вопроса говорит о ежегодной проблеме: как только в подготовительных группах детских садов отгремят выпускные в конце мая, детей из детского сада просят уйти… Заведующие показывают родителям договоры, которые те подписывали 4 года назад при зачислении в сад: практически все они до конца мая. Так семилетние (или даже шестилетние) дети начинают самостоятельную жизнь – остаются дома одни или болтаются по улицам, если нет под боком неработающих бабушек. Это правильно? Почему им нельзя летом продолжать ходить в детский сад?Вопрос Александры Евгеньевны мы задали начальнику отдела дошкольного образования управления образования АГО Ольге ЗАГОРОДНЕВОЙ, и она ответила нашей газете:Каждый руководитель должен провести в своём учреждении опрос среди родителей, какие у них планы на лето. И под эти планы подстраивать свою деятельность.На особом контроле у руководителей должны находиться многодетные семьи, а также те, кого мы вынуждены называть неблагополучными. Категорически нельзя допускать, чтобы малолетние дети летом перешли на попечение других малолетних детей.