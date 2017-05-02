Что происходит?

Нина Васильевна

Фото Николая СТЕРНИНА



Виктор КУБЕКОВ,

руководитель ангарского территориального отделения поддержки малого и среднего предпринимательства

«Опора России», депутат Думы АГО,

руководитель

ООО «Ангарскхлебопродукт»:

Николай ГОРБАЧЁВ,

член Общественной палаты АГО,

директор ювелирной фирмы

«Изумруд»:

Мира, продавец мяса

на круглом рынке:

Татьяна ПРОШАЧЕНКО,

директор

магазина «Силуэт»:

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Наша редакция решила не брать на себя ответственность отвечать на столь сложный вопрос. Сегодня на него ответят ангарчане, которые разбираются в теме.- В стране глубокий кризис. Предприятия вынуждены сокращать сотрудников. Многие предприятия уже стали банкротами. И этот каток ещё не остановился. Естественно, зарплату работникам тоже сокращают. Люди закредитованы, в ипотеках, коллекторы лютуют. Люди в очень тяжелом финансовом положении. У нас большой холдинг, и то мы чувствуем, что выручка уменьшилась. Это закончится, когда правительство будет принимать адекватные законы в отношении бизнеса. Сейчас же условия для развития бизнеса в стране только ухудшаются. Представьте себе, в год принимается около 200 документов, регламентирующих работу бизнеса. Это всё мешает развиваться, зажимает. Всё меньше становится людей, готовых вести свой бизнес. Мы в общественной организации «Опора России» стараемся сопротивляться этому, боремся. Но трудно это сделать на местах – страна большая. Все деньги сейчас в больших городах. Поэтому даже у новых торговых центров, которые вопреки кризису строятся в Ангарске, зачастую хозяева оказываются в столице.- Надо объективно оценивать то время, в котором мы живем. Идет стагнация рынка. В условиях кризиса такие процессы необратимы. Но предприниматели даже в трудные времена находят возможность быть полезными людям. Чтобы трудности преодолеть, надо не стоять на месте, развиваться, искать пути выхода, принимать меры. Я смотрю, что торговые центры строятся, значит, предприниматели всё просчитали, значит, прибыль получить всё-таки рассчитывают.Скажу про свой бизнес. Конечно, таких продаж, как в начале 2000-х, сегодня нет. Предметы роскоши – это важный аспект в жизни человека, но не самый главный. Однако мы стараемся, делаем акцент на качестве и расширяем ассортимент. Другого пути нет.- У меня клиентов меньше не стало. Я уже давно работаю не со случайными покупателями, которые приходят на рынок за покупками, а с постоянными. За 20 лет накопилась собственная клиентская база. Тот, кто однажды у меня брал мясо, возвращается снова и другим советует. Мира для многих звучит как пароль.Не могу сказать, что покупать стали меньше. У нас хорошее, качественное мясо. Его секрет прост: хорошая кормежка, состоящая из сена и комбикорма, соль и вода. Мы сами выращиваем скот в Усольском районе и с 1997 года приобретаем в Заларинском районе. Работаем в основном по заявкам. Набралось определенное количество желающих, мы скот закололи, а назавтра свежее мясо привезли на продажу. К обеду, как правило, все разбирают.- У людей нет денег. В этом основная причина. Продукты дорожают, тарифы на коммунальные услуги повышают, а заработная плата не растет. У нас в магазине многие продавцы жалуются, что сидят без работы, потому что покупателей нет. Мало кто себе сейчас может позволить хорошее платье за 3-7 тысяч рублей. Единственное, что пользуется неизменным спросом, – это продукты. Снижение покупательской способности на предпринимателях сильно сказывается. Если года три назад все арендаторы без исключения платили нам арендную плату до 10 числа каждого месяца, то теперь просрочка бывает по два месяца. Мы вынуждены идти на уступки. За два года арендную плату на 15 процентов снизили, чтобы удержать их в своем магазине. Площади не должны пустовать. Нам необходимо своевременно платить за свет, тепло, вывоз мусора. Проводить текущий ремонт. Конкуренция в сфере торговли высокая. Магазинов в Ангарске стало больше, чем покупателей. Вы посмотрите, первые этажи жилых домов из квартир переделали в магазины. Теперь повсюду в них можно встретить объявления о продаже помещения или сдаче его в аренду.