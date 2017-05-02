- Куда и кому пожаловаться на работу УФМС? Они не начинают свою работу вовремя. Народ сидит и ждёт, когда придёт специалист и начнёт приём. Пытался позвонить на телефон доверия, но там никто трубку не берёт. Зачем тогда существуют все эти службы, если они работают спустя рукава?
Сергей
Жаловаться всегда нужно начальнику – самое действенное. За работу отдела по вопросам миграции (по старинке УФМС) отвечает Павел КАТРЫЧ. Ему мы и задали ваш вопрос.
- Наша служба оказывает 15 государственных услуг. Понятно, что всегда большой поток народа – в день проходит по 100-150 человек. При этом на приёме сидит около 15 инспекторов. Неизбежно к ним возникают вопросы. Тем не менее мы всегда стараемся следить, чтобы конфликты, если они и возникают, сглаживались тут же, не перерастали в глобальное недовольство. За работой своих специалистов я слежу лично – во сколько начинается приём, сколько продолжается – никаких нарушений быть не должно. Если приём начался не по графику, специалист задержался, вы можете тут же обратиться ко мне. Принимаю не по графику, если на месте, двери открыты. Если нет, оставьте жалобу секретарю, она обязана её зафиксировать, дальше бумага ляжет мне на стол. Телефон 67-05-14.
Если такой путь вас не устраивает, двигайтесь дальше по цепочке. Павел Катрыч находится в прямом подчинении у заместителя начальника и начальника управления МВД по Ангарскому городскому округу. Позвонить высоким чинам просто так не получится – надо будет идти лично. Записываться заранее нужно только к начальнику управления Андрею СУСЛОВУ (тел. 692-710), к остальным можно прийти без предупреждения. График приёма есть на сайте ангарской полиции. Его же вам могут продиктовать в дежурной части (692-900, 53-05-15). Также ваши жалобы могут выслушать и члены Общественного совета при УМВД. Они принимают каждый третий четверг месяца. Запись по телефону 692-707.
Ольга КНЯЗЕВА
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