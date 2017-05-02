Кому пожаловаться?

Сергей



Ольга КНЯЗЕВА

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можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Жаловаться всегда нужно начальнику – самое действенное. За работу отдела по вопросам миграции (по старинке УФМС) отвечает Павел КАТРЫЧ. Ему мы и задали ваш вопрос.Если такой путь вас не устраивает, двигайтесь дальше по цепочке. Павел Катрыч находится в прямом подчинении у заместителя начальника и начальника управления МВД по Ангарскому городскому округу. Позвонить высоким чинам просто так не получится – надо будет идти лично. Записываться заранее нужно только к начальнику управления Андрею СУСЛОВУ (тел. 692-710), к остальным можно прийти без предупреждения. График приёма есть на сайте ангарской полиции. Его же вам могут продиктовать в дежурной части (692-900, 53-05-15). Также ваши жалобы могут выслушать и члены Общественного совета при УМВД. Они принимают каждый третий четверг месяца. Запись по телефону 692-707.