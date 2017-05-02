Как уехать?

Надежда

Ольга Васильевна

Как сообщил нашей газете М.А. КОЛОТУШКИН,начальник отдела по информационной политике администрации АГО.После 21.00 в сторону 29 микрорайона от «Современника» возможно уехать, например, на автобусах маршрута № 7 (рейсы от ост. «4 поселок» в 20.47, 20.57, 21.07, 21.17); через ул. Алешина на маршруте № 9 (рейсы от ост. «211 квартал» в 20.47, 21.12).В соответствии с утвержденным расписанием от железнодорожного вокзала в 21.50 следует автобус маршрута № 8 «ж/д вокзал - 12 микрорайон». Специалистами отдела транспорта и связи УКСЖКХТиС администрации АГО будет проведена проверка соблюдения перевозчиком расписания движения. В случае выявления нарушений к перевозчику будут применены штрафные санкции в соответствии с условиями заключенного договора.