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Как уехать?


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Вчера, 21:08
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- В городе невозможно стало уехать после 20 часов. Так, 8 мая, после 21.00, мы пытались уехать в 29 мрн. Простояли на остановке «ДК «Современник» 30 минут и не дождались автобуса. За это время прошел только один автобус № 27, и всё. Что случилось с городским транспортом? Когда наладят движение в вечернее время?
Надежда


- 27 апреля вышли из черемховской электрички в 21.30, нас было 15 человек, ни одного автобуса не было. Люди, постояв немного, начали вызывать такси. Что происходит в городе? Почему нет транспорта и никто не беспокоится, что пассажиры электричек должны на чем-то добираться до дома в вечернее время? Складывается впечатление, что владельцы городских автобусов намеренно убирают рейсы с ж/д вокзала в вечернее время, вынуждая людей пользоваться услугами такси.
Ольга Васильевна


Как сообщил нашей газете М.А. КОЛОТУШКИН,

начальник отдела по информационной политике администрации АГО.

- Расписание по маршрутам регулярных перевозок пассажиров устанавливается в соответствии с существующим пассажиропотоком. В Ангарске в вечернее время пассажиропоток снижается до минимума. Однако движение транспорта осуществляется до 22 часов с увеличенным интервалом между рейсами (20-30 минут).

После 21.00 в сторону 29 микрорайона от «Современника» возможно уехать, например, на автобусах маршрута № 7 (рейсы от ост. «4 поселок» в 20.47, 20.57, 21.07, 21.17); через ул. Алешина на маршруте № 9 (рейсы от ост. «211 квартал» в 20.47, 21.12).

В соответствии с утвержденным расписанием от железнодорожного вокзала в 21.50 следует автобус маршрута № 8 «ж/д вокзал - 12 микрорайон». Специалистами отдела транспорта и связи УКСЖКХТиС администрации АГО будет проведена проверка соблюдения перевозчиком расписания движения. В случае выявления нарушений к перевозчику будут применены штрафные санкции в соответствии с условиями заключенного договора.
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