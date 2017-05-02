Когда отремонтируют садик?

- В связи с чем приостановлен ремонт детского сада № 36 в 192 кв-ле? У нас ребёнок-инвалид с умеренной умственной отсталостью. О.Л. ЗАГОРОДНЕВА во время декады инвалидов говорила нам, что для таких детей собираются открыть группу как раз в 36 саду… Какая вообще очередь в детский сад в нашем городе для детей-инвалидов? Наш ребенок вынужден сидеть дома, с нашим диагнозом ни в какой сад не берут.
Галина Фёдоровна
В настоящее время конкурс по выбору подрядной организации на капитальный ремонт МБДОУ № 36 состоялся, ведутся ремонтные работы.
Срок окончания ремонтных работ в соответствии с контрактом – октябрь-ноябрь 2017 года, ответили нашей газете в управлении образования АГО. Действительно, в этом саду после его открытия будут, помимо групп общеразвивающей направленности, группы для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов.
На сегодняшний день дошкольные образовательные организации посещают 609 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 108 – дети-инвалиды. Это дети с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, задержкой психического развития, нарушениями речи.
В текущем году впервые приступит к реализации адаптированной программы дошкольного образования для детей с умеренной умственной отсталостью детский сад № 81 (93 кв-л, дом 34).
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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