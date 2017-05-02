Когда отремонтируют садик?

Галина Фёдоровна



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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В настоящее время конкурс по выбору подрядной организации на капитальный ремонт МБДОУ № 36 состоялся, ведутся ремонтные работы.Срок окончания ремонтных работ в соответствии с контрактом – октябрь-ноябрь 2017 года, ответили нашей газете в управлении образования АГО. Действительно, в этом саду после его открытия будут, помимо групп общеразвивающей направленности, группы для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов.На сегодняшний день дошкольные образовательные организации посещают 609 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 108 – дети-инвалиды. Это дети с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, задержкой психического развития, нарушениями речи.В текущем году впервые приступит к реализации адаптированной программы дошкольного образования для детей с умеренной умственной отсталостью детский сад № 81 (93 кв-л, дом 34).