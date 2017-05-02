Где прошла ночь?

С. ИВАНОВ

Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

В минувшие выходные Ангарск присоединился к всероссийской акции «Музейная ночь». Традиционно у нас эта самая ночь проходит только в двух местах - музее часов и выставочном зале на ул. Глинки.Конечно, слово «ночь» было условным. Например, в выставочном зале программа шла с пяти часов вечера до девяти. Но ничего не поделаешь, ведь помещение находится в жилом доме, далеко не всем соседям нравится бурная музейная жизнь, даже если это просто игра на скрипке.Музей часов, к счастью, ни от каких соседей не зависит, поэтому там действительно засиделись до темноты. Самое интересное, как и полагается, оставили напоследок: уже в одиннадцатом часу началась бесплатная интерактивная экскурсия по музею. Кстати, на все остальные мероприятия (спектакли, творческие постановки) вход был платный. Выгоднее было купить билет на всё сразу, он стоил 350 рублей.