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Где прошла ночь?


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Вчера, 21:28
 Количество просмотров: 66
    

- Где в нашем городе прошла ночь музеев?
С. ИВАНОВ


Где прошла ночь?
Ночь в музее часов закончилась поздно. Хорошо, когда здание музея стоит отдельно.

В минувшие выходные Ангарск присоединился к всероссийской акции «Музейная ночь». Традиционно у нас эта самая ночь проходит только в двух местах - музее часов и выставочном зале на ул. Глинки.

Конечно, слово «ночь» было условным. Например, в выставочном зале программа шла с пяти часов вечера до девяти. Но ничего не поделаешь, ведь помещение находится в жилом доме, далеко не всем соседям нравится бурная музейная жизнь, даже если это просто игра на скрипке.

Музей часов, к счастью, ни от каких соседей не зависит, поэтому там действительно засиделись до темноты. Самое интересное, как и полагается, оставили напоследок: уже в одиннадцатом часу началась бесплатная интерактивная экскурсия по музею. Кстати, на все остальные мероприятия (спектакли, творческие постановки) вход был платный. Выгоднее было купить билет на всё сразу, он стоил 350 рублей.

Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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