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Как уйти?


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- Как можно перейти в другую управляющую компанию? Какие документы для этого потребуются?
Татьяна


Дело это сложное, предупреждаем сразу. В одиночку его провернуть нереально, поэтому прежде всего необходимо найти единомышленников. Желательно по одному в каждом подъезде. Дальше действуете по стандартной схеме: проведение очного собрания, потом – заочного голосования. Все требования по проведению голосования подробно расписаны в Жилищном кодексе. Есть несколько нюансов, которые обязательно стоит учесть, чтобы потом результаты голосования сложно было оспорить в суде.

Оповещение собственников. Информационные листы с сообщением о проведении голосования, как очного, так и заочного, сроках его проведения и перечнем вопросов должны появиться заранее (не менее чем за десять дней) и находиться на видном месте в каждом подъезде. Не исключено, что листы эти будут срываться. Поэтому подготовить нужно их с запасом, чтобы при необходимости восстанавливать. Главное – чтобы все заинтересованные лица были оповещены.

Раздача бланков для голосования. Возможность проголосовать должна быть у каждого собственника, в том числе и у тех, которые занимают нежилые помещения на первых этажах. Вполне возможно, что найти последних будет непросто, ведь часто такие бывшие квартиры сдаются в аренду. Но сделать это действительно необходимо.

Анастасия КУРМАЗОВА

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