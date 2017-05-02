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Кому платят?


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- В каком случае есть доплаты по уходу за ребенком до 3 лет?
Альбина Николаевна


Ежемесячная денежная выплата многодетным семьям назначается в соответствии с законом Иркутской области от 2 ноября 2012 года №101-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям в случае рождения третьего или последующих детей».

Ежемесячная денежная выплата (далее – ЕДВ) назначается на третьего и последующих детей при наличии у родителей (усыновителей) и детей российского гражданства и при условии совместного проживания родителей, ребенка и предыдущих детей по одному адресу в Иркутской области.

ЕДВ назначается со дня достижения ребенком возраста полутора лет до достижения ребенком возраста трех лет и только в том случае, если ребенок и (или) предыдущие дети (один из предыдущих детей) не посещает (не посещают) муниципальные дошкольные образовательные организации или посещает (посещают) группы кратковременного пребывания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях в связи с отсутствием мест в таких организациях, отсутствием в населенном пункте по месту жительства (месту пребывания) муниципальных дошкольных образовательных организаций либо по медицинским показаниям.

Также через учреждение могут быть назначены следующие меры социальной поддержки на ребенка до 3 лет:

- пособие на ребенка до 16 (18) лет в соответствии с законом Иркутской области от 17.12.2008 г. № 130-оз «О пособии на ребенка в Иркутской области». Право на пособие имеют семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума по Иркутской области;

- меры социальной поддержки в соответствии с законом Иркутской области от 23.10.2006 г. № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей», а именно: бесплатное обеспечение лекарствами детей до 3 лет из малоимущих семей и до 6 лет из многодетных семей, социальное пособие по 200 рублей на каждого ребенка или компенсация за оплату жилищно-коммунальных услуг на детей из многодетных семей, обеспечение бесплатного питания в школе и выплата пособия на школьную форму для детей-школьников, выдача многодетным семьям абонемента на бесплатное посещение один раз в месяц государственных учреждений культуры, находящихся в ведении Иркутской области.

Н.И. КАЛИНИНА,
директор управления
социальной защиты населения
по Ангарскому району

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