Будут выселять?

Елена Михайловна

Надежда Иванова

Успокойте маму: никто никуда и никогда её из собственной квартиры не выселит. Сделать это крайне сложно, особенно если квартира в собственности, и в Ангарске подобных случаев не было. Другое дело, что нельзя просто взять и перестать платить взносы за капитальный ремонт. К сожалению, эта мера поддержки носит заявительный характер и является не льготой, а компенсацией. То есть мама или её представитель по доверенности, должны поехать в Министерство социальной поддержки, опеки и попечительства (ту соцзащиту, которая на Стальконструкции), принести туда определённый пакет документов и написать соответствующее заявление. Лучше заранее уточните, какие именно документы необходимы, – в перечне точно есть паспорт, пенсионное удостоверение, справка о составе семьи, домовая книга (оригиналы и копии). Раньше ещё требовалась копия трудовой книжки, но вроде бы эту нелепость хотели отменить. Ведь у многих людей столь преклонного возраста этот документ просто не сохранился!Итак, мама оформляет компенсацию и… продолжает платить взносы в полном объёме! И только потом ей на сберкнижку приходит компенсация, и то не на всю сумму, а только на социальную норму жилой площади. В противном случае будут копиться долги, и если человек получает субсидию на оплату жилого помещения, то могут возникнуть проблемы. Да, это неудобно. Но, к сожалению, другого пути получить обещанное президентом нет.