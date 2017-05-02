Подарок или взятка?

Отказались представиться

Фото Николая СТЕРНИНА

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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На первый взгляд всё однозначно: сколько хочу, столько и трачу на подарок любимому педагогу. И заведующая, кажется нам, совершенно не права. А как по закону? Этот вопрос мы отправили в управление образования АГО, чтобы узнать их компетентное мнение.Выходит, что заведующая была права, если речь идёт о сертификате номиналом выше трёх тысяч рублей.