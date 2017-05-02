Подарок или взятка?

- Являемся сотрудниками детского сада. Родители сделали подарок воспитателю на день рождения – сертификат. Заведующая сказала, что мы занимаемся коррупцией, что из зарплаты вычтет эту сумму. Правомерны ли её действия?
Отказались представитьсяТакой подарок педагогу никто не посчитает взяткой.
Фото Николая СТЕРНИНА
На первый взгляд всё однозначно: сколько хочу, столько и трачу на подарок любимому педагогу. И заведующая, кажется нам, совершенно не права. А как по закону? Этот вопрос мы отправили в управление образования АГО, чтобы узнать их компетентное мнение.
«В силу положений статьи 575 Гражданского кодекса РФ не допускается дарение (за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 тысячи рублей):
- от имени малолетних граждан, признанных недееспособными, их законными представителями;
- работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами, находящимися у них на лечении, содержании или воспитании, супругами или родственниками этих граждан;
-лицам, замещающим государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
- в отношениях между коммерческими организациями».
Выходит, что заведующая была права, если речь идёт о сертификате номиналом выше трёх тысяч рублей.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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